Propaganda Kremlinului, avertisment neobișnuit la TV: „Orice revoluție din Rusia s-a încheiat cu moartea unei națiuni și mult sânge vărsat”

La o emisiune la principalul post public de la Moscova, comentatorii pro-Kremlin au îndemnat oamenii obișnuiți să își apere țara și au subliniat că scopul Ucrainei este să submineze încrederea în guvernul rus, motiv pentru care populația nu ar trebui să ia în calcul răsturnarea acestuia, observă Russian Media Monitor, o organizație americană non-profit care monitorizează presa din Rusia.

Situația complicată a Rusiei în războiul cu Ucraina a fost analizată în ultimele zile la postul Rossia-1, comentatorii oferind sfaturi oamenilor obișnuiți, îndemnați să se înroleze pentru a-și apăra patria, dar și armatei.

O analiză a Russian Media Monitor a speculat că propagandiștii lui Vladimir Putin încep de fapt să dea semne de panică, în vreme ce avertizează împotriva înlăturării lui Putin, deoarece acest lucru ar duce la vărsarea de „mult sânge”.

Russian Media Monitor este o organizație non-profit cu sediul în Statele Unite, fondată în 2014 de Julia Davis, jurnalistă și analistă media americană de origine ucraineană, cu scopul declarat de a combate propaganda de stat rusă.

„Nu există nicio panică”

În cadrul ultimei emisiuni „Duminică seara cu Vladimir Soloviov”, moderatorul decorat de Kremlin a deschis programul încercând să spună că situația Crimeei și a „podului terestru” din Rusia către peninsula ocupată nu este chiar așa de rea.

El a asigurat că „nu există nicio panică”, chiar dacă „situația este dificilă”.

Soloviov a spus că unele poduri peste râuri au fost distruse și că autocamioanele au fost atacate, dar că Rusia a găsit căi ocolitoare, astfel că aprovizionarea Crimeei este în desfășurare, chiar dacă mai există unele probleme precum criza de benzină.

Atacurile ucrainene cu drone au lovit intens în ultimele luni Crimeea, rutele de aprovizionare ale Crimeei și infrastructura energetică a Rusiei.

Peninsula ocupată este cea care suferă în mod deosebit efectele campaniei, pe fondul crizei de carburant și de alimentare cu energie electrică.

„Un nou tip de război”

În emisiune, Soloviov i-a avertizat pe ruși să se pregătească pentru atacurile ucrainene care i-ar putea lăsa fără încălzire în această iarnă și a avertizat că Rusia se confruntă cu un nou tip de război

„Ne-am confruntat cu un nou tip de război. Toată lumea înțelege acest lucru. Pentru noi, acest război este destul de dificil, deoarece a existat un anumit moment în 2022 când a devenit brusc clar că o doctrină militară la care aderaseră toate armatele din lume nu mai funcționează”, a spus el.

Soloviov a subliniat că producția de arme trebuie „să crească masiv”, dar acestea ar trebui să fie instrumente moderne de război, spre deosebire de tancuri și artilerie standard.

„Ar trebui să producem echipamente și să conștientizăm că acest război va dura mult timp”, a mai spus el.

Prezentatorul a recunoscut că Rusia are nevoie urgentă de interceptori de drone, în cantități mari. El a avertizat de asemenea că, în curând, Ucraina va lansa rachete balistice către Rusia.

Soloviov a subliniat: „Cu siguranță nu putem face față acestei situații fără sectorul civil. Cu siguranță nu putem face față acestei situații fără marile companii.”

El a adăugat: „Este clar ce face inamicul: încearcă să destabilizeze situația din țara noastră”, a spus el.

„Nu contează dacă ești rănit, bolnav sau infirm”

În pledoaria sa pentru apărarea Rusiei, Soloviov a afirmat că femeile ruse încearcă să se înroleze în forțele de rezervă ale armatei, cunoscute și sub numele de BARS, dar nu li se permite să se înscrie.

„Nu putem revizui legile în conformitate cu realitățile perioadelor de război?”, a întrebat el.

Alexei Kondratiev, membru al Consiliului Federației din Rusia, a intervenit în discuție pentru a-i îndemna pe civili să participe la organizarea unităților locale de apărare antiaeriană.

„Oamenii au dreptul să-și apere patria. Nu contează dacă ești rănit, bolnav sau infirm. Nu contează ce afecțiuni ai.”

Soloviov a adăugat: „De asemenea, nu contează cât de în vârstă ești sau ce sex ai.”

„Orice revoluție din țara noastră s-a încheiat întotdeauna cu moartea unei națiuni”

Kondratiev a mai afirmat că scopul Ucrainei este să submineze încrederea în guvernul rus și a îndemnat populația să nu ia în calcul răsturnarea acestuia.

„Orice revoluție din țara noastră s-a încheiat întotdeauna cu moartea unei națiuni și cu mult sânge vărsat. Nu ar trebui să cedăm în fața acestui lucru”, a spus acesta, potrivit transcrierii oferite de Russian Media Monitor.

Președintele Zelenski a afirmat că atacurile cu drone asupra Rusiei au scopul de a oferi Moscovei un răspuns proporțional la atacurile sale asupra Ucrainei.

De asemenea, Zelenski a spus că atacurile au scopul de a aduce războiul pe teritoriul Rusiei și de a pune presiune pe Moscova, pentru a determina Kremlinul să accepte negocierile de pace.