Proprietarul navei care a provocat explozia uriașă din Beirut, soldată cu peste 200 de morți, a fost prins în Bulgaria după 5 ani

Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară, informează AFP și Agerpres.

Igor Greciușkin, cetățean ruso-cipriot în vârstă de 48 de ani, este desemnat de autoritățile libaneze drept proprietarul navei „Rhosus” care a transportat nitratul de amoniu descărcat în portul din Beirut unde a explodat în august 2020, cauzând peste 200 de morți, mii de răniți și pagube materiale enorme.

După arestarea lui, bărbatul a compărut în fața tribunalului din Sofia pe 7 septembrie și a fost „plasat în arest pentru maximum 40 de zile”, a precizat purtătoarea de cuvânt a tribunalului.

Exploziile din data de 4 august 2020 au nivelat portul Beirutului și afectat puternic cartierele din jur, FOTO: STR / AFP / Profimedia

Potrivit legislației bulgare, autoritățile care solicită extrădarea cuiva au 40 de zile la dispoziție pentru a trimite documentele necesare care să justifice trasferul persoanei căutate.

Greciușkin a fost arestat la sosirea din Paphos (Cipru), pe baza unei notificări roșii emisă de Interpol, a confirmat pentru AFP o altă sursă judiciară bulgară sub acoperirea anonimatului.

O notificare roșie Interpol este „o cerere adresată forțelor de ordine din lumea întreagă pentru a localiza și a aresta provizoriu o persoană în așteptarea extrădării sale” sau a „unei acțiuni în justiție”.