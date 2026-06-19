Propunere de negocieri între UE și Rusia. „Zelenski nu poate negocia fără Europa, care plătește totul”

Prim-ministrul ceh, populistul de dreapta Andrej Babis, şi-a exprimat vineri, la Bruxelles, regretul faţă de indecizia UE de a stabili un format de negocieri cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi a propus în acest scop aşa-numitul „format Normandia”, din care să facă parte Germania şi Franţa, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit lui Babis, în prima zi a Consiliului Uniunii Europene, reunit joi seară în capitala belgiană, „nu s-a reuşit să se ajungă la un acord” după o lungă dezbatere despre „dacă trebuie să se negocieze sau cine trebuie să negocieze”.

În acest sens, la începutul celei de-a doua zile a summitului, liderul ceh a pledat în faţa presei pentru o formulă diplomatică de tip cvartet, în „format Normandia”, la care să participe Franţa, Germania, Ucraina şi Rusia.

Acest cvartet a încercat în trecut să rezolve conflictul din estul Ucrainei şi a fost folosit după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, cu mult înainte de invazia pe scară largă lansată de Rusia la sfârşitul lunii februarie 2022.

Babis, care conduce o coaliţie guvernamentală cu o poziţie critică faţă de Ucraina, a afirmat, de asemenea, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu poate negocia fără Europa, care este cea care plăteşte totul”.

Tensiuni între liderii UE

Mai mulți lideri UE au spus joi că nu trebuie să se grăbească spre negocieri cu Rusia, după ce un oficial a afirmat miercuri că biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a avut „contacte succinte la nivel diplomatic” cu Kremlinul. O altă tabără îl susține pe Costa, scriu Politico și Reuters.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au criticat dur decizia președintelui Consiliului European, care a inițiat un dialog cu Rusia lui Vladimir Putin.

În prima zi a summitului de la Bruxelles, într-o discuție târzie neașteptat de tensionată, potrivit Politico, președintele francez și cancelarul german au respins eforturile lui António Costa, care teoretic acționează în numele tuturor celor 27 de guverne, de a stabili un dialog cu Kremlinul.

Liderii unor state cu o poziție fermă împotriva Rusiei, precum și cei din Danemarca sau Olanda, s-au poziționat alături de Macron și Merz, unii dintre aceștia manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat surse diplomatice citate de Politico.

Ați lideri au luat partea lui Costa.

Conflictul intern din UE a apărut după ce șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficialii de la Moscova în ultimele săptămâni.

Capitalele europene sunt divizate cu privire la felul în care ar trebui acum să abordeze discuția cu Moscova.