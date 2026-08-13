Propunerea făcută Rusiei de către Ucraina, după valul de atacuri asupra navelor civile din Marea Neagră

Ucraina a trimis Rusiei o ofertă în care îi sugerează să oprească ambele părți atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Oferta de suspendare a atacurilor a fost transmisă de Kiev prin intermediul unei părți, iar Ucraina încă așteaptă un răspuns, conform aceleiași surse.

Rusia și Ucraina, jucători majori pe piața agricolă mondială, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor folosite pentru exporturile agricole.

Kievul a fost forțat să apeleze la rute de transport alternative, în condițiile în care mulți proprietari de nave au evitat porturile din regiunea Odesa, pe fondul temerilor provocate de atacurile forțelor ruse asupra a zeci de nave sub pavilion străin și asupra infrastructurii portuare.

Rusia spunea că nu a primit o „propunere formală”

Rusia nu a comentat deocamdată subiectul, iar înainte de apariția informației viceministrul rus al afacerilor externe, Alexander Grușko, susținea că Moscova nu a primit nicio propunere formală pentru un armistițiu la Marea Neagră.

„Recent, am auzit multe apeluri pentru diverse tipuri de moratorii și armistiții. Aceste idei sunt înaintate prin diverse canale, dar nu am primit nicio propunere formală”, a spus el, citat de agenția rusă de știri TASS.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa le-a înaintat negociatorilor americani propuneri pentru un plan de încheiere a conflictului lansat de Rusia în februarie 2022. Totuși, remarcă Reuters, până în prezent nu au existat semnale cu privire la o reluare a discuțiilor de pace.

Ucraina a cerut în repetate rânduri o încetare a focului, iar Rusia susține că dorește soluționarea conflictului, dar vrea ca Ucraina să renunțe complet la patru regiuni revendicate de Moscova, cuprinzând și zone pe care rușii încă nu le controlează.

Turcia anunța că le-a propus un moratoriu

Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă că Rusiei și Ucrainei le-a fost transmisă o propunere de declarare a unui moratoriu asupra atacurilor la Marea Neagră.

Începând din iulie, Ucraina a închis efectiv ruta pentru transportul maritim comercial rusesc. Dronele sale au lovit aproape 220 de nave în Marea Azov și Marea Neagră, inclusiv petroliere, nave de transport cereale și feriboturi de pasageri.

Campania a forțat Rusia să suspende transportul maritim pe un canal care leagă Marea Caspică de Marea Azov printr-o rețea fluvială rusească. Ruta trece prin strâmtoarea Kerci, dintre Crimeea ocupată și Rusia, și duce la strâmtoarea Bosfor din Turcia, explică The Guardian.

În aceeași perioadă, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor din sudul Ucrainei, dând o lovitură severă sectorului agricol al țării. Aproximativ 90% din transporturile de cereale și floarea-soarelui pleacă din Odesa și din porturile învecinate Cernomorsk și Pivdenne.

Blocada de facto a Rusiei asupra porturilor ucrainene din regiunea Odesa, de la Marea Neagră, a dus la o scădere a exporturilor de cereale ucrainene, iar sectorul agricol a avertizat că pot există consecințe vaste pentru economie dacă aceasta persistă.