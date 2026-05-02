Propunerea primită de premierul slovac de la Zelenski înaintea călătoriei la Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că l-a sunat sâmbătă pe prim-ministrul Slovaciei și l-a invitat la Kiev. Discuția dintre cei doi a avut loc cu o săptămână înainte de călătoria pe care o va face Robert Fico în capitala Rusiei pentru parada de Ziua Victoriei, din 9 mai, potrivit The Kyiv Independent.

Relația dintre Zelenski și Fico a fost marcată de tensiuni, inclusiv din cauza problemelor legate de tranzitul fluxului de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba, iar premierul Slovaciei a devenit, anul trecut, tot cu ocazia Zilei Victoriei, primul lider european care călătorește la Moscova de când a început războiul din Ucraina.

Chiar și așa, Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că Ucraina și Slovacia trebuie să aibă „relații puternice” și că el și Robert Fico ar trebui să aibă o întâlnire față în față în curând.

Cei doi și-au adresat invitații reciproce și au convenit să aibă o întrevedere la Kiev sau Bratislava, iar liderul slovac a reafirmat susținerea țării sale pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit Kyiv Post.

„A fost important să aud că Slovacia susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și este gata să împărtășească experiența sa privind aderarea la UE”, a scris liderul ucrainean pe rețelele sociale.

Fico a refuzat anul trecut o invitație de a merge la Kiev

Președintele Ucrainei îl învitase pe premierul Slovaciei la Kiev și în prima parte a anului trecut, dar Fico a refuzat invitația. El nu a fost în capitala Ucrainei de când a preluat funcția, în 2023, dar s-a întâlnit cu Zelenski la Ujhorod, în Transcarpatia, în septembrie 2025.

Pe parcursul iernii și la începutul primăverii, Fico și aliatul său, premierul ungar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie, au amenințat că vor opri exporturile de energie electrică de urgență către Ucraina.

Cei doi au acuzat Kievul că a oprit intenționat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, despre care partea ucraineană a spus că a fost închisă din cauza avariilor provocate de un atac rusesc.

Slovacia a blocat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar și-a ridicat veto-ul în 22 aprilie, după reluarea operațiunilor la conducta Drujba.