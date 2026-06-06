Propuneri ale comisarei pentru copii din Moscova: Angajari de la 12 ani și reînființarea taberelor agricole sovietice. „Am supraviețuit și am și adus acasă 120 de ruble”

Rusia ia în considerare reducerea vârstei minime de angajare la 12 ani și redeschiderea taberelor sovietice de muncă pentru copii, pentru a rezolva criza locurilor de muncă provocată de războiul din Ucraina, scrie The Telegraph, citând declarațiile comisarului pentru drepturile copilului din Moscova a propus această schimbare pentru că „aproape toți vor să lucreze vara”.

Olga Yaroslavskaya a susținut că taberele ar oferi locuri de muncă și un program structurat pentru adolescenți, în special pentru cei ai căror părinți nu își permit să le ofere o „petrecere de trei luni” în vacanță.

Într-un interviu acordat postului de radio Govorit Moskva, Yaroslavskaya a afirmat că „revenirea taberelor de muncă este un scenariu realist pe care copiii noștri îl vor susține.”

Legislația muncii din Rusia permite copiilor să lucreze de la vârsta de 14 ani cu consimțământul scris al părinților sau să semneze independent un contract de muncă de la vârsta de 15 ani.

„Nu este un secret că trebuie să schimbăm legislația”

„Când vorbim cu adolescenți cu vârsta de peste 12 ani, toți vor să lucreze vara, aproape toți”, a declarat Yaroslavskaya într-o conferință de presă despre siguranța copiilor.

Ea a susținut că copiilor ar trebui să li se permită să lucreze cu jumătate de normă în vacanța de vară pentru a câștiga „puțin bani”, insistând că „nu este un secret că trebuie să schimbăm legislația federală a muncii”.

Yaroslavskaya a citat propria experiență de lucru în timpul verii într-o tabără de tineret sovietică, spunând: „În clasa a VII-a [anul 8], am fost duși să plivim roșiile la o temperatură de 40 de grade și am stat într-o baracă din mijlocul câmpului”.

„Am supraviețuit și, mai mult decât atât, am adus acasă 120 de ruble”, a mai spus comisarul.

Putin laudă șomajul la minime record, dar acesta dezvăluie o problemă

Propunerea vine după ce vineri Vladimir Putin a vorbit la forumul SPIEF de la Sankt Peterburg despre presupusele succese economice ale Rusiei, afirmând că PIB-ul a crescut cu 1,3% în aprilie 2026 și rata șomajului în Rusia este de doar 2,2%.

Putin a admis că economia rusă se află într-o perioadă de încetinire, dar a susținut că guvernul rus a făcut acest lucru în mod intenționat pentru „sănătatea” economiei.

Declarațiile lui Putin sunt în concordanță cu alte declarații oficiale ruse de la SPIEF, care au ignorat problemele economice ale Rusiei, notează think-tankul american Institutul pentru Studiul Războiului.

Afirmațiile lui Putin privind puterea economică nu reflectă adevărata natură a economiei ruse, întrucât Kremlinul a urmărit o serie de politici suboptimale care vor avea implicații economice pe termen lung, afirmă ISW în ultima sa evaluare.

Oficialii ruși evidențiază adesea rata șomajului din Rusia ca un semn al prosperității economice, în ciuda faptului că rata extrem de scăzută a șomajului reflectă faptul că Rusia se confruntă cu o penurie de forță de muncă, mai notează sursa citată.

De altfel, luna trecută, vicepremierul Alexander Novak a admis și el că șomajul aflat la la minime record este considerat un obstacol major în cale creșterii economice.

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