Prosumatorii spun că au de recuperat 300 de milioane de euro de la furnizorii de energie și cer plata lunară / ANRE explică de ce nu e posibil

Prosumatorii au de recuperat 300 de milioane de euro de la furnizorii de energie pentru electricitatea livrată din 2023 până astăzi. Aceasta deoarece, conform legislației, furnizorii pot achita facturile către prosumatori la 2 ani de la facturare. Asociația Prosumatorilor a cerut ANRE abrogarea acestui termen și introducerea plății lunare. În replică, ANRE acuză Asociația Prosumatorilor de manipulare și susține că termenul de 24 de luni este prevăzut în legislația primară, mai exact în legea-cadrul a sectorului energetic (123/2012), pe care nu o poate modifica.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) a inițiat o acțiune civică prin care aproape 1.000 de prosumatori au transmis către ANRE o petiție pentru eliminarea mecanismului de plată a energiei în surplus la doi ani după emiterea facturii, se arată într-un comunicat al APCE. Acest sistem favorizează masiv furnizorii de energie și contravine practicilor europene, unde compensarea financiară este lunară, susține organizația.

„Din 2023 până astăzi, prosumatorii din România au fost forțați să ofere furnizorilor o linie de credit fără dobândă pe care o estimam la peste 300 milioane de euro. Nicăieri în Europa nu există un astfel de mecanism care să permită plata cu întârziere de 24 de luni.

În plus, furnizorii au primit peste 7 miliarde de euro din bani publici în perioada schemei de plafonare a energiei – sume care, de multe ori, au fost un bonus direct pentru aceștia”, spune APCE.

Asociația estimează că prosumatorii vor livra în acest an în rețea o cantitate de peste 2 miliarde de kWh, pe care furnizorii o vor primi și o vor folosi mai departe, însă o vor plăti abia peste doi ani de la facturare. În plus, și facturarea se face cu întârziere, astfel că plățile vin într-o perioadă și mai mare de doi ani.

Legea 123/2012 prevede că plata se face în maximum 24 de luni, însă ANRE a emis un ordin în care termenul este exact 24 de luni, mai precizează reprezentații APCE.

„Între timp, proiectul de lege PL-x 605/2023, care prevede plata lunară către prosumatori și compensarea energiei pe mai multe locuri de consum, este tergiversat în comisiile parlamentare sub pretexte ridicole, în timp ce anumite asociații din energie presează pentru amendamente favorabile furnizorilor”.

ANRE acuză Asociația Prosumatorilor de manipulare

În replică, ANRE precizează că termenul de 24 de luni este prevăzut în Legea 123/2012, iar autoritatea poate emite doar reglementări secundare și nu poate modifica legislația primară.

„Oamenii nu trebuie transformați în instrumente, niciodată. Iar șefii APCE știu foarte bine ce poate și ce nu poate face ANRE”, se precizează într-un comunicat al instituției.

„În cariera mea în administrația publică am mai fost supus unor astfel de presiuni publice. Pe vremea aceea eram prefectul județului Constanța și, printr-un număr mare de petiții, mi se cerea să “fentez” legea. Nu am făcut acel lucru atunci, nu o să-l fac nici acum. Rețeta este aproximativ aceeași: se creează o așteptare publică pe un subiect fierbinte, iar mai apoi se direcționează către cel identificat ca fiind responsabil. Și atunci, ca și acum, au fost trimise sute și sute de petiții”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

ANRE mai spune că este deschisă consultării publice în ceea ce privește reglementările, dar niciodată nu va adopta acte de reglementare sub presiunea șantajului sau care încalcă legislația primară.