Prosumatorii vor fi plătiți lunar pentru energia livrată în rețea. Legea a mai trecut un hop în drumul spre promulgare

Legea prosumatorilor este la un pas de a intra în vigoare, la aproape trei ani de la inițiere. Decizia Curții Constituționale a României care dă undă verde Legii prosumatorilor a fost publicată marți în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan are la dispoziție 10 zile pentru promulgarea legii, a anunțat Antal Lóránt, președintele Comisiei de energie din Senat și inițiatorul legii.

Președinția a recurs deja la două din cele trei opțiuni pe care le are pe masă, respectiv întoarcerea în Parlament pentru reexaminare sau contestarea la CCR. Acum, Nicușor Dan mai are doar opțiunea promulgării.

Actul normativ aduce unele dintre cele mai importante modificări din ultimii ani pentru prosumatorii din România și oferă drepturi noi atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

„Astăzi este o zi importantă pentru sutele de mii de prosumatori din România. După aproape trei ani de muncă, legea devine realitate și oferă drepturi concrete celor care au ales să investească în independența energetică”, a declarat senatorul Antal Lóránt, președinte al Comisei pentru energie.

Care sunt cele mai importante prevederi:

Pentru prosumatorii cu instalații de până la 27 kW, legea introduce decontarea lunară a energiei în surplus livrate în rețea, în locul termenului actual de 24 de luni.

Totodată, aceștia vor putea compensa surplusul de energie cu alte locuri de consum, indiferent de zona de distribuție, cu condiția să aibă același furnizor.

În plus, sub condiția ca furnizorul să fie identic, sumele rezultate din compensare vor putea fi utilizate și pentru plata facturilor la gaze naturale.

Prosumatorii cu instalații cuprinse între 27 și 200 kW beneficiază, de asemenea, de decontare lunară și vor putea utiliza surplusul de energie pentru compensarea consumului în alte locuri de consum, dacă acestea au același furnizor și același distribuitor.

În cazul persoanelor juridice care dețin instalații cu o capacitate între 200 și 400 kW, legea introduce dreptul la regularizare financiară pentru energia livrată în rețea, aceasta urmând să fie remunerată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU).

Legea rezolvă problemele de ani de zile ale prosumatorilor

„Această lege răspunde unor probleme reale, semnalate de prosumatori de ani de zile. Am construit fiecare prevedere în urma dialogului cu cei direct implicați, astfel încât noile reguli să fie corecte, aplicabile și în beneficiul celor care produc energie”, a mai spus Antal Lóránt.

Inițiativa a fost depusă în Parlament în anul 2023 și a parcurs un proces legislativ de aproape trei ani, trecând inclusiv printr-un proces de reexaminare.

În această perioadă au avut loc consultări cu reprezentanții prosumatorilor, ai autorităților și ai sectorului energetic, iar textul legii a fost îmbunătățit succesiv pentru a răspunde nevoilor reale din domeniu, a mai arătat senatorul.

Legea a fost inițial respinsă de la promulgare de președintele Klaus Iohannis în 2023 și a parcurs din nou tot procesul legislativ din Parlament. Ajunsă din nou la promulgare la președintele țării, Nicușor Dan de această dată, legea a fost trimisă la Curtea Constituțională, care a respins obiecțiile formulate.

Acum, președintele nu mai are altă opțiune decât să promulge legea.

Marți, decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 iulie 2026, urmând să fie promulgată în cel mult zece zile de către Președintele Statului.

În România sunt peste 332.000 de prosumatori, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).