Protest al angajaților Meta față de programul care le urmărește mișcările mouse-ului

Angajații Meta au împărțit marți pliante în mai multe sedii din SUA pentru a protesta împotriva implementării recente de către companie a unui software care monitorizează mișcările mouse-ului pe calculatoarele lor, transmite Reuters.

Fluturașii, care au apărut în sălile de ședințe, pe automatele de vânzare și deasupra distribuitoarelor de hârtie igienică din birourile gigantului care operează Facebook, încurajau angajații să semneze o petiție online împotriva acestei măsuri.

„Nu vrei să lucrezi la Fabrica de extragere a datelor angajaților?”, se arată în textul pliantului, văzut de Reuters.

Distribuirea pliantelor are loc cu aproximativ o săptămână înainte ca Meta să concedieze 10% din forța sa de muncă. În ultimele luni, focusul Meta s-a orientat puternic spre dezvoltarea modelelor și instrumentelor de AI.

Protestul este și un semn vizibil că începe să se contureze o mișcare sindicală în cadrul Meta, întrucât o parte dintre angajați încep să-și canalizeze furia față de planurile companiei de a-și reînnoi forța de muncă în jurul AI către eforturi de organizare sindicală.

Ce urmărește Meta

De câteva luni, angajații Meta își exprimă nemulțumirea pe platformele interne și pe forumurile online cu privire la planurile companiei de a face concedieri masive, precum și la introducerea sistemului de monitorizare a mișcărilor mouse-ului. Scopul acestui software, spun ei, este să ajute Meta să proiecteze proprii înlocuitori sub formă de roboți.

De altfel, Meta a confirmat că datele colecate servesc ca material de antrenament pentru modelele de inteligenţă artificială.

„Dacă dezvoltăm agenți care să ajute oamenii să îndeplinească sarcini zilnice folosind computerul, modelele noastre au nevoie de exemple reale despre modul în care oamenii le utilizează efectiv – lucruri precum mișcările mouse-ului, clicurile pe butoane și navigarea în meniurile derulante”, a transmis compania, într-un comunicat cu privire la tehnologia de urmărire a mișcărilor mouse-ului.