Protest al profesorilor în fața Parlamentului. 160.000 de semnături pentru modificarea unor măsuri din educație

Sindicaliștii din educație au anunțat că vor depune joi în Parlament peste 160.000 de semnături „pentru salvarea învățământului românesc”, conform unui anunț al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Ei au anunțat că vor picheta Palatul Parlamentului, într-un protest care a început la ora 11:00.

„Peste 160.000 de semnături pentru salvarea învățământului românesc. Reprezentanții FSLI, FSE „SPIRU HARET” și FNS „Alma Mater” (reprezentând peste 300.000 de salariați) vor picheta Palatul Parlamentului (Alveola Parcului Izvor) pentru a depune oficial cele peste 160.000 de semnături strânse de la voi. Scopul nostru? Modificarea de urgență a Legilor Educației și ANULAREA prevederilor distructive impuse prin Legea nr. 141/2025!”, au anunțat, pe Facebook, reprezentanții FSLI.

Prin proiectul de lege pe care îl vor depune astăzi, sindicaliștii din învățământ cer „condiții mai bune pentru copii și pentru profesori”, printre care numărul maxim de 22 de elevi în clasă în învățământul primar și 26 de elevi la gimnaziu și liceu, prime de instalare echivalente cu trei salarii de bază și burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenții la licență și master.

Protestul, care a început la ora 11:00, se va încheia la ora 13:00, conform anunțului sindicatelor.