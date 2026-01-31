Protest împotriva creșterii taxelor locale la Miercurea Ciuc. Acuzații la adresa UDMR: „În 35 de ani a căpușat tot ce este”

Peste două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, a eliminării facilităţilor fiscale şi a deciziilor politice considerate injuste, informează Agerpres.

În ciuda temperaturii scăzute, oamenii s-au adunat pe platoul din centrului municipiului şi au scandat lozinci împotriva UDMR, a primarului Korodi Attila şi i-au acuzat pe politicieni că nu le reprezintă interesele.

„E ruşinos. E foarte ruşinos să face guvernul acesta cu noi. Şi şefii noştri (Consiliul Local, UDMR – n.red.) (…) Încă nu ştiu cu cât a crescut impozitul. Eu o să plătesc în decembrie, dacă plătesc, în ultimele zile, ca să nu mai poată cheltui. Până acum, în fiecare an, în ianuarie am achitat pentru tot anul, acum nu mai fac asta. E un fel de protest. Am 79 de ani, am muncit o viaţă întreagă (…) şi nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. (…) Şi Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraş locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniştiţi”, a spus Abraham Arpad, unul dintre protestatari.

„Nu noi am distrus economia țării”

O femeie prezentă la protest a susţinut că politicenii locali nu mai reprezintă interesele oamenilor şi că i-au trădat „pe secui, pe unguri, pe români”, singura soluţie fiind demisia acestora.

La protest au fost prezenţi şi mai mulţi reprezentanţi ai asociaţiilor persoanele cu dizabilităţi, care au acuzat Guvernul că a eliminat facilităţile fiscale pentru această categorie socială care şi aşa trăieşte sub limita subzistenţei. Aceştia purtau pancarte pe care se putea citi: „Nu noi am distrus economia ţării”, „Ne-aţi luat dreptul la viaţă” sau „Şi noi am fi vrut să ne naştem sănătoşi”.

„Am fost scutiţi de taxe şi impozite la o casă, la o maşină şi la un teren. Şi asta a retras-o, fiindcă copiii cu handicap, copiii bolnavi sunt de vină de această situaţie în care ţara se află”, a afirmat Pal Istvan Csaba, din partea asociaţiei care-i poartă numele fiului său, David.

Acesta a criticat Guvernul, din care face parte şi UDMR, formaţiune despre care a spus că nu a făcut nimic pentru această zonă, iar judeţele din Ţinutul Secuiesc „au fost trase înapoi”. „În 35 de ani a căpuşat tot ce este, ce se mişcă aici. Dacă nu eşti UDMR-ist, eşti blocat, eşti tras înapoi. Nu poţi să faci nimic”, a susţinut Pal Istvan Csaba.

János Menyhárt, organizatorul protestului, a citit un discurs în limbile maghiară şi română, punctând faptul că nu este vorba de un eveniment de partid, ci de o manifestare civică în care muncitori, familii şi pensionari spun: „A ajuns cu răbdarea!”.

Acesta a spus că sacrificiile trebuie făcute de toți, inclusiv de către demnitari și de angajații statului. „Salariile consilierilor locali şi ale funcţionarilor nu pot fi intangibile. Dorim o împărţire echitabilă a poverii”, a spus Menyhárt .

De asemenea, János Menyhárt a reamintit şi faptul că referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300 nu a fost pus în aplicare, deşi voinţa populară a fost exprimată clar şi validată de Curtea Constituţională.

Primarul, contestat de manifestanți

Primarul Korodi Attila, alături de viceprimarul Bors Bela şi o parte dintre consilierii UDMR, a stat în faţa oamenilor pe parcursul citirii discursurilor, după care s-a adresat protestatarilor, fiind întrerupt de numeroase ori de scandarea unor lozinci precum: „Demisia”, „Korodi-pleacă!”, „UDMR-pleacă”, „UDMR-Iuda”, „În 30 de ani nu aţi făcut nimic”, „Unde sunt locurile de muncă?”.

Korodi a declarat presei că protestul este unul justificat şi că oamenii şi-au exprimat, pe bună dreptate, nemulţumirea faţă de majorările aplicate, care în foarte multe cazuri au un impact dur asupra familiilor.

Korodi a mai spus că eliminarea prin lege a facilităţilor existente până acum pentru clădirile vechi, imobilele supraetajate şi persoanele cu dizabilităţi a generat dificultăţi reale, iar pentru numeroase familii acest efort financiar a devenit o problemă serioasă.

„Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă”, a spus Korodi.

Referitor la nemulţumirile la adresa UDMR şi solicitările oamenilor privind ieşirea formaţiunii de la guvernare, Korodi a spus că Uniunea parte dintr-un Guvern care a fost nevoit să adopte şi măsuri dificile.

„UDMR face parte dintr-un Guvern care ia şi decizii foarte brutale. Şi sunt situaţii în care trebuie să ai şi această analiză. Zona s-a dezvoltat, dar întotdeauna e loc de mai bine şi întotdeauna este o chestiune foarte delicată – când e momentul, sau care e momentul, ce vine după? Acestea deja colegii trebuie să le decidă”, a conchis Korodi Attila.