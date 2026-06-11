Protest în fața școlii. „Copiii sunt mușcați, loviți și amenințați”, spun părinții unor elevi de clasa I din Suceava

Mai mulți părinți ai elevilor din clasa I A de la Școala Gimnazială nr. 9 din Suceava au refuzat să își lase copiii la ore. Aceștia susțin că elevii au fost agresați în mod repetat de un coleg de clasă și spun că sesizările făcute către școală, Poliție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu au dus până acum la rezolvarea situației.

Protestul a avut loc pe 10 iunie, în fața instituției de învățământ. În loc să intre în clasă, numeroși copii au rămas alături de părinții lor, care spun că încearcă de aproape doi ani să găsească o soluție.

„Avem probleme încă de la clasa pregătitoare”

„Ne pare rău pentru copilul în cauză, dar pentru copiii noștri ne pare și mai rău. De doi ani de zile avem o problemă. Avem un copil foarte agresiv în clasă. Copiii noștri sunt mușcați zilnic, loviți, trași de păr…”, a declarat una dintre mame pentru televiziunea Intermedia.

Un alt părinte susține că fiica sa a fost agresată în repetate rânduri și că a ajuns să se teamă să mai meargă la școală.

„Fetița mea a fost lovită, i-a băgat creionul în ochi (…) mâncare aruncată la coșul de gunoi, lovită în repetate rânduri… Luna trecută am fost chemat să-mi iau copilul pentru că era speriat și nu putea să plece de la școală din cauza fricii pe care o are”, a declarat tatăl elevei.

Directoarea școlii, Luminița Martiniuc, afirmă că știe situația încă din clasa pregătitoare și că au fost făcute toate demersurile prevăzute de lege: „Doamna învățătoare a venit și ne-a sesizat ce se întâmplă în clasă. A fost chemat tatăl copilului la școală. Copilul a beneficiat de consiliere școlară, iar ulterior s-a recomandat un consult psihologic”.

Potrivit acesteia, școala a sesizat atât Poliția, cât și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului: „Am aplicat toate sancțiunile din Statutul elevului și anume observație individuală și observație scrisă”, a spus Luminița Martiniuc.

Directoarea spune că legislația actuală limitează măsurile disciplinare care pot fi luate în cazul unui elev din ciclul primar.

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