Protest în Siberia împotriva defrișărilor. „Baikalul a căzut pradă topoarelor”

Aproape 300 de persoane au manifestat sâmbătă, la Irkuţk, în Siberia, împotriva defrişărilor din jurul lacului Baikal, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Baikalul a căzut pradă topoarelor. Nu exploatării forestiere în Baikal!”, se putea citi pe pancartele ţinute de protestatari, fotografiaţi de presa locală.

Potrivit canalului Telegram Astra, la demonstraţie au participat liderul partidului Iabloko, Nikolai Riabkov, şi un deputat din Duma de Stat, Serghei Levcenko, din partea Partidului Comunist, printre alţi activişti de mediu şi membri ai platformelor civice.

Participanţii au înregistrat un video în care s-au adresat preşedintelui rus Vladimir Putin, pe care l-au îndemnat să intervină.

La 9 decembrie, Duma de Stat rusă, sau camera inferioară, a adoptat o lege care permite tăierea copacilor bătrâni din zonă, considerată parc natural, şi care a fost ulterior aprobată de Putin.

Activişti locali denunţă numeroase activităţi ilegale legate de utilizarea terenurilor în regiune, unde, de exemplu, au fost construite ilegal hoteluri în zonele de protecţie împotriva incendiilor de-a lungul pădurilor siberiene, care acum ar putea fi trecute în legalitate în baza acestei legi.

Potrivit Nataliei Lukina, directoarea Consiliului de Cercetare Silvică al Academiei Ruse de Ştiinţe, tăierile de copaci sunt complet inutile, deoarece ecosistemul se regenerează deja după incendiul care a distrus o amplă zonă de pădure în 2015.

Pe de altă parte, unii activişti denunţă exploatarea forestieră tot mai frecventă şi nediscriminatorie din regiunea siberiană, cu scopul de a exporta lemn în China.