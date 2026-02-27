VIDEO Protest la șantierul naval Mangalia. Angajații cer plata salariilor restante și asigurări că activitatea va continua

Sute de angajați au protestat vineri dimineață în incinta șantierului naval Damen Mangalia pentru că nu și-au primit salarii de două luni. Potrivit Blocului Sindical Național, joi eradata stabilită pentru plată, dar ea nu a fost făcută.

După declanșarea protestului, reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul au fost invitați la discuții de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Într-o declarație pentru news.ro, Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a precizat că angajații sunt nemulțumiți de neplata salariilor și îngrijorați că șantierul va rămâne fără activitate.

„În această dimineaţă, începând cu ora 7.30, sute de salariaţi s-au adunat la pavilionul administrativ din incinta Şantierului Naval Damen Shipyard Mangalia fiind nemulţumiţi de faptul că ieri ar fi trebuit să primească drepturile salariale restante, cel puţin o parte dintre ele, şi nu au fost plătite. Nu mai au de lucru în continuare, ultima navă care a fost la reparaţii este gata, urmează să plece. Nu avem certitudinea că acest şantier va putea continua activitatea”, a declarat sindicalistul.

El a afirmat că dorește să afle de la ministrul Economiei dacă navele finanțate prin programul SAFE vor fi construite la șantierul din Mangalia.

„Vrem să aflăm dacă se va adopta memorandumul pentru stabilirea societăţilor de interes strategic care pot accesa fondul de garantare pentru perioada extinsă de până la 12 luni şi normele de aplicare a legii privind fondul de garantare astfel încât salariaţii să poată fi plătiţi de AJOFM din acest fond pentru o perioadă de până la 12 luni. Asta ar fi o soluţie pe termen scurt. Şi referitor la navele de patrulare şi cele pentru scafandri finanţate prin mecanismul SAFE, dacă se vor face la Mangalia şi când va începe construcţia efectivă a acestor proiecte”, a mai precizat Gobeajă.