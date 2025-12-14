Protest rar în Rusia, după interzicerea unui joc online celebru pentru copii: „Victima Cortinei de Fier digitale”

Oamenii participă la un protest față de blocarea platformei Roblox în Rusia. Foto: Dmitry Kandinsky / Zuma Press / Profimedia

Câteva zeci de persoane au protestat duminică în orașul siberian Tomsk împotriva interdicției impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe măsură ce iritarea populației față de interdicție ia amploare, transmite Reuters, conform Agerpres.

În Rusia cenzura este extinsă. Moscova blochează sau restricționează platformele de socializare precum Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube și WhatsApp, în timp ce își distribuie propria versiune printr-o rețea de socializare și mass-media rusă.

Organismul de supraveghere a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anunțat în data de 3 decembrie că a blocat Roblox deoarece era „plină de conținut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale și morale a copiilor”.

Duminică, la Tomsk, la 2.900 kilometri est de Moscova, câteva zeci de persoane au înfruntat zăpada pentru a ține pancarte pe care scria „Roblox este victima Cortinei de Fier digitale” în Parcul Vladimir Vysotsky, conform fotografiilor furnizate de un organizator al protestului.

„Tot ce puteți face sunt interdicții și blocări”, scria pe o pancartă. Fotografiile arătau aproximativ 25 de persoane stând în cerc în zăpadă, ținând pancarte.

În Rusia, interzicerea Roblox a declanșat o dezbatere privind cenzura, siguranța copiilor în relația cu tehnologia și chiar eficacitatea cenzurii într-o lume digitalizată în care copiii pot ocoli multe interdicții cu câteva clicuri.

Mulți ruși pur și simplu ocolesc interdicțiile folosind VPN-uri (rețele private virtuale), deși unii tineri ruși au pus la îndoială logica unei interdicții dacă poate fi ocolită atât de ușor, în timp ce alții s-au întrebat de ce există atât de puține alternative rusești la aplicațiile pe care statul le-a interzis.

Unii părinți și profesori ruși s-au declarat îngrijorați că Roblox le permite copiilor să acceseze conținut sexual și să comunice cu adulții.

Roblox, cu sediul în San Mateo, California, a fost interzis de mai multe țări, inclusiv Irak și Turcia, din cauza îngrijorărilor legate de prădătorii care exploatează platforma pentru a abuza de copii. Circa 100 de milioane de persoane o folosesc zilnic în lume, cei sub 13 ani reprezentând aproximativ 40% dintre utilizatorii săi în 2024, potrivit companiei.

Compania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Când a fost introdusă interdicția în Rusia, Roblox a declarat că are „un angajament profund față de siguranță” și oferă „protecții riguroase integrate pentru a ajuta la siguranța utilizatorilor”.

Oficialii ruși spun că au nevoie de cenzură pentru a se apăra împotriva unui „război informațional” sofisticat declanșat de puterile occidentale și a ceea ce ei consideră a fi o cultură occidentală decadentă, care subminează valorile „tradiționale” rusești.