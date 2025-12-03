Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor

Autoritățile ruse au blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că distribuie conținut extremist și „propagandă LGBT”, a relatat miercuri presa de stat, potrivit Reuters și AFP.

Platforma, care le permite utilizatorilor să își creeze propriile jocuri și să le partajeze cu alții, a fost cel mai descărcat joc mobil din Rusia în 2023, notează ziarul rusesc Vedomosti.

Într-un comunicat publicat de agențiile rusești de știri, autoritatea de reglementare în comunicații din Rusia, Roskomnadzor, a declarat că Roblox a devenit plin de „conținut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale și morale a copiilor”.

„Copiii în joc sunt supuși hărțuirii sexuale, le sunt extrase fotografii intime prin păcăleală și sunt constrânși să comită acte depravate și violență”, se arată în comunicat.

Roblox, deținută de Roblox Corporation, cu sediul în California, nu a răspuns solicitărilor Reuters și AFP de a comenta situația.

100 de milioane de utilizatori zilnici

Aproximativ 100 de milioane de oameni folosesc Roblox zilnic, iar persoanele sub 13 ani au reprezentat aproximativ 40% din utilizatorii din 2024, potrivit companiei.

În Rusia, utilizatorii au început să raporteze probleme legate de accesarea jocului miercuri, conform site-urilor care monitorizează căderile de conexiune online.

Platforma Roblox a fost interzisă și de alte țări, inclusiv de Qatar, Irak și Turcia, în principal din cauza preocupărilor legate de siguranța copiilor, iar statele americane Texas și Louisiana au dat în judecată aplicația din același motiv.

Corporația Roblox susține că moderează tot conținutul prin verificare umană și instrumente de inteligență artificială, inclusiv pentru a elimina „conținutul exploatator”.

Oficialii ruși au amenințat și alte platforme străine

Rusia a amenințat în repetate rânduri site-urile deținute de străini cu interdicții, fiind acuzată de cei care militează pentru drepturile omului că vrea să controleze și să monitorizeze utilizarea internetului.

Roskomnadzor a anunțat săptămâna trecută că ia în considerare să interzică WhatsApp, al doilea cel mai popular serviciu de mesagerie din țară, sub pretextul că nu reușește să prevină „criminalitatea”.

Autoritățile speră că aplicații ca WhatsApp și Telegram vor fi înlocuite de Max, o platformă de mesagerie pe care a lansat-o în acest an de gigantul rus din sectorul de social media VK și căreia oficialii guvernamentali i-au făcut recenzii elogioase, dar care a stârnit reacții mixte în rândul rușilor.

Sursa foto: Wachiwit | Dreamstime.com