Protest solitar la Cotroceni al unui fost camarad al președintelui Nicușor Dan din societatea civilă. „O linie roșie ce nu poate fi depășită”

Istorictul și activistul Mihail Bumbeș a mers, joi după-amiază, în fața Palatului Cotroceni, unde a desemnat în fața intrării o linie cu vopsea roșie și afișat un banner pe care scria „De care parte a baricadei ești?”, o referință la baricada de la Hotelul Intercontinental din 21 decembrie 1989 și la prezența în zonă în acea zi a actualului șef al SPP, Lucian Pahonțu. În anii în care a activat în societatea civilă, actualul președinte a organizat mai mult proteste împreună cu ONG-ul condus de Bumbeș, „Miliția Spirituală”.

„Motivația este foarte simplă. Există linii roșii ce nu pot fi depășite, iar în cazul de față este vorba de Revoluția din 1989. Nicușor Dan nu ar fi ajuns niciodată președinte dacă nu ar fi fost acei oameni de la baricada de la Inter. Iar Lucian Pahonțu a fost de cealaltă parte a baricadei”, a explicat Mihail Bumbeș, pentru HotNews, motivele protestului său.

„A dat cu seen, dar nu am avut niciun feedback de la el”

Istoricul a evocat trecutul comun pe care îl are cu Nicușor Dan din perioada în care organizațiile pe care le conduceau, „Miliția Spirituală”, respectiv Asociația „Salvați Bucureștiul”, colaborau îndeaproape.

„Nu doar că am colaborat, el a participat activ la acțiunile „Miliției Spirituale”. Ne credita întotdeauna și venea inclusiv la acțiuni de nesupunere civilă. Am blocat Biblioteca Centrală Universitară cu el. Într-unul din corpurile BCU a funcționat anterior Direcția a V-a a Securității, precursoarea actualului Serviciu de Protecție și Pază”, a relatat Bumbeș.

El a spus că i-a scris un mesaj președintelui în care i-a spus că Lucian Pahonțu trebuie înlăturat din primul moment în care Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni, cu atât mai puțin să-l apere acum pe șeful SPP. „A dat cu seen, dar nu am avut niciun feedback de la el”, a precizat activistul.

Mihail Bumbeș spune că nu-și explica de ce președintele a ajuns să apere un om care la Revoluție era ofițer de securitate. „Nu cred o clipă că a fost sau este omul serviciilor. Probabil, Pahonțu știe să se facă util într-un fel sau altul. Evident că partidele au exploatat scandalul, probabil și celelalte servicii secrete”, crede Bumbeș.

După ce a trasat linia cu vopsea roșie la intrarea în Palatul Cotroceni și a afișat bannerul, activistul a fost abordat de câțiva jandarmi care, după un scrut dialog, i-au spus să plece fără să-l amendeze.

„Foarte decenți, neașteptat de decenți. Erau deranjați nu de mesaj, ci de linia roșie. Inițial, au spus că-mi vor da un avertisment verbal, apoi mi-au spus să plec fără să mă sancționeze”, a mai spus Mihail Bumbeș.

Mihail Bumbeș la intrarea în Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos – Octav Ganea

Asociațiile lui Bumbeș și Nicușor Dan au colaborat frecvent

Asociația „Miliția Spirituală” a fost dizolvată de către instanță în decembrie 2023, întrucât nu a avut bani să plătească cheltuielile de judecată după ce a pierdut procesele intentate unui dezvoltator imobiliar. Asociația „Salvați Bucureștiul”, fondată de către Nicușor Dan, a fost și ea parte a procesului.

Contactat de HotNews.ro, Mihail Bumbeș, reprezentantul Asociației Miliția Spirituală, spunea la acea vreme că a atacat acordul de mediu și autorizația de construire pentru turnurile de la Hala Ford ca să-i ajute pe locuitorii din zonă.

„Povestea a început undeva la finalul anului 2017, când se pregătea terenul pentru construcția complexului imobiliar din Floreasca, de la Hala Ford. Grupul Civic Floreasca, care nu are personalitate juridică, a mobilizat lumea din zonă fiindcă proiectul imobiliar avea niște probleme, genera trafic într-o zonă și așa aglomerată, acolo era un monument istoric – Hala Ford. Două asociații de proprietari și un grup civic din Aviației au răspuns, ca să inițieze un proces împotriva dezvoltatorului imobiliar. Ei au făcut un apel public să-i sprijine ONG-urile care pot. Noi ne-am băgat imediat, că asta e menirea noastră, să ajutăm cetățenii. Așa am ajuns noi în această poveste și așa a apărut procesul”, a explicat Mihail Bumbeș.

După inițierea procesului, compania a început să amenințe că se va adresa instanței să ceară daune de la cei care au atacat proiectul imobiliar, spune Bumbeș, iar asociațiile s-au retras, iar în procese a rămas doar Miliția Spirituală, apoi a intervenit Salvați Bucureștiul și SOS Orașul.