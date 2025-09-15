FOTO Protest spontan al angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului. Și-au întrerupt activitatea și sunt alături de alte federații sindicale în Piața Victoriei

Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei, a anunțat șeful sindicatului angajaților din Executiv.

„Neata! Angajati din aparatul de lucru al Guvernului, membri SAALG, afiliat la FNSA, au intrerupt activitatea si protesteaza spontan alaturi de toate federatiile sindicale prezente in Piata Victoriei. NOI NU suntem EI!” a transmis Noni-Emil Iordache, liderul Sindicatul Angajatilor din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Începând cu ora 10.00, angajații s-au adunat în Piaţa Victoriei pentru a protesta alături de sindicaliştii din administraţia publică care au anunțat, săptămâna trecută, că pe 15 septembrie va avea loc un marş de protest în Capitală, urmat de o pichetare a sediului Guvernului.

Sindicaliștii se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 – 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.

Ce nemulțumiri au sindicaliștii

Federaţiile sindicale semnatare atrag atenţia că măsurile anunțate de Executiv „creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”. Ei au ameninţat chiar cu declanşarea grevei generale.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au transmis, joi, într-un comunicat, Organizațiile Sindicale Unite din Administrația Publică.

Sindicaliştii solicită consultarea reală a organizaţiilor sindicale înainte de adoptarea pachetului 2 de măsuri – care, în prezent, „conţine reglementări arbitrare, nefundamentate şi cu efecte grave asupra administraţiei publice, funcţiei publice şi funcţionării instituţiilor”.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.