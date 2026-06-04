Protest spontan la Fiscul din București. „Colegii au ieșit cu toții”. Blocaje și în restul țării. Conducerea ANAF vrea să știe cu nume și prenume cine nu muncește

Aproximativ 150-200 de angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) participă joi la un protest spontan organizat în Bucureşti, pe fondul nemulţumirilor legate de noua lege a salarizării, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Finanţe Sed Lex, Mariana Manea.

Potrivit acesteia, la acţiunea de protest participă angajaţi din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi ai Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ilfov.

„La protestul de la Bucureşti participă 150-200 de persoane, de la ANAF – Direcţia de Administrare a Marilor Contribuabili şi Direcţia Ilfov. Sunt în aceeaşi incintă. Nu suntem în birouri. Avem revoltă pentru demnitatea noastră, pentru salariile noastre. Colegii au ieşit cu toţii. Cei din ţară nu au venit deloc la serviciu, iar angajaţii care nu sunt sindicalizaţi au făcut ce au considerat. Unii s-au organizat într-un fel, alţii în alt fel. Unii au venit şi au stat afară, în părculeţ. Vrem să atragem atenţia”, a explicat Mariana Manea.

Ea a precizat că la această formă de protest participă şi angajaţi care nu sunt membri de sindicat.

Tot joi au loc, la Ministerul Muncii, discuţii privind proiectul noii legi a salarizării, la care participă reprezentanţii sindicatelor din administraţia centrală.

ANAF vrea să știe cu nume și prenume cine protestează

În același timp, potrivit site-ului Profit, conducerea ANAF a cerut structurilor din teritoriu să raporteze la anumite ore absenții nemotivați de astăzi, cu nume și funcție, potrivit unui document intern în contextul în care un mare sindicat din finanțe publice a anunțat că astăzi angajații pe care îi reprezintă nu se vor prezenta la serviciu în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Angajaților care astăzi absentează nemotivat ar urma să le fie tăiată ziua de muncă.