Organizatorii cer mai mulți bani pentru educație, locuințe accesibile și protecție socială și se opun creșterii cheltuielilor militare. Manifestațiile fac parte dintr-o acțiune internațională anunțată în peste 25 de țări europene. HotNews a stat de vorbă cu organizatorii din România pentru a afla cine sunt, cum pregătesc protestele și ce vor să obțină.

La București, protestul este programat să înceapă la ora 17:00, în Piața Universității, potrivit unui anunț publicat pe Instagram de Youth Strike România.

Manifestații sunt anunțate în aceeași zi și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

Organizatorii din București: „Vor fi întruniri de masă, discursuri și scandări”

Întrebați de HotNews cum se vor desfășura protestele, organizatorii din București au explicat că programul va fi diferit de la un oraș la altul, în funcție de condițiile locale și de numărul persoanelor implicate.

„Protestul din data de 20 noiembrie va avea loc în cinci orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. Desfășurarea va fi diferită de la oraș la oraș, în funcție de contextul local, administrativ, precum și de mărimea echipei care activează. Vor fi întruniri de masă, discursuri și scandări”, au transmis aceștia pentru HotNews.

Organizatorii nu au oferit o estimare a numărului de participanți. „Sperăm la cât mai mulți participanți, cu siguranță numărul variază în funcție de mărimea orașului în care va avea loc manifestația”, au răspuns aceștia, întrebați câți oameni așteaptă la proteste.

Cine organizează protestele din România

Protestele din România sunt organizate de grupuri care participă la mișcarea internațională Youth Strike. Pe lista publicată de aceasta apar două grupuri din România: Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca, o organizație informală.

Întrebați de HotNews cine formează Youth Strike România și dacă grupul are un reprezentant, organizatorii nu au precizat niciun nume. Aceștia s-au descris drept un colectiv de elevi, studenți, muncitori și persoane din alte categorii sociale.

„Pagina Youth Strike România este organizatoare locală în capitală, însă toate filialele Youth Strike comunică și mențin legătura, pentru o acțiune cât mai unitară. Suntem un colectiv național de tineri studenți, elevi, muncitori și alte categorii sociale. Ne-am mobilizat pentru o cauză comună și considerăm că putem să obținem ceea ce ne dorim în societate doar împreună”.

Organizatorii nu au spus dacă vor colabora cu asociațiile studențești din universități, dar susțin că sunt deschiși să primească sprijinul acestora. „Acceptăm cu mare drag susținerea colegilor noștri din universități, în cazul în care ni-l vor oferi”, au transmis ei pentru HotNews.

Cu toate astea, reprezentanți ai asociațiilor de studenți de la Universitatea din București au transmis că nu au fost contactați de Romania Youth Strike, dar și că dacă vor fi contactați, nu se vor alătura protestului.

Ce cer organizatorii protestelor

Principalele revendicări ale grupurilor din România sunt legate de finanțarea educației, accesul la locuințe, politicile de austeritate, cheltuielile militare și schimbările climatice.

Organizatorii cer ca 6% din produsul intern brut să fie alocat învățământului, dar și mai multe locuințe sociale și locuri în căminele studențești.

„Revendicările protestelor din toată România sunt în linie cu revendicările International Youth Strike: anti-militarizare, anti-austeritate, pro-educație, pentru locuințe, împotriva crizei climatice. Sloganul nostru este: «Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!»”, au transmis aceștia pentru HotNews.

Întrebați ce vor să obțină prin manifestații, organizatorii au spus că urmăresc și mobilizarea angajaților și sindicatelor pentru o grevă generală.

„Protestul este o acțiune de mobilizare care are drept scop militarea pentru o grevă generală, intersectorială, este un apel la grevă către membri de sindicate și către toți lucrătorii din toate palierele socioeconomice. Împreună putem avea un impact și asupra puterii economice.”

Mesajul organizatorilor pe Instagram: „Nu împotriva unui personaj anume”

Într-o postare pe Instagram, prin care este promovat protestul din București, organizatorii spun că manifestația nu este îndreptată împotriva unei anumite persoane.

„Pe 20 noiembrie, elevi, studenți și tineri din peste 25 de țări europene vor ieși în stradă. Ieșim în stradă pentru educație, locuințe, protecție socială, justiție climatică, și împotriva militarizării, nu împotriva unui personaj anume.”

În aceeași postare, reprezentanții grupului susțin că tinerii au tot mai puține perspective de viitor și critică efectele războaielor asupra generației lor.

„Studenții și tinerii din România și din toată lumea nu mai au perspective de viitor, lumea în care ne-am trezit adulți nu este nicidecum lumea care ne-a fost promisă. Suntem forțați să luptăm sau să suportăm consecințele devastatoare ale unor războaie în legătură cu care nici nu am fost întrebați vreodată.”

Organizatorii îndeamnă la un protest pașnic, fără violențe

Organizatorii îndeamnă la un protest pașnic, fără violențe, și le cer participanților să nu răspundă provocărilor. „Condamnăm ferm orice act de violență și orice instigare la violență. Ne delimităm de oricine ar încerca să deturneze acest protest pașnic, să provoace incidente sau să se folosească de prezența tinerilor în stradă pentru scopuri care nu ne aparțin. Cine vine să instige la violență, nu ne reprezintă și nu vorbește în numele nostru.”

De asemenea, organizatorii le cer participanților să evite orice conflict, iar autorităților să asigure desfășurarea protestului în siguranță.

Proteste anunțate în peste 25 de țări europene

Acțiunile din România fac parte dintr-o mobilizare internațională coordonată de Youth Strike Coalition. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 11 noiembrie, coaliția reunește peste 50 de organizații și grupuri conduse de tineri și studenți.

Proteste sunt anunțate în sute de orașe din peste 25 de țări europene, sub sloganul „Fight for Our Future, Not Their Wars” („Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”).

Coaliția estimează că sute de mii de tineri ar putea participa la manifestațiile din 20 noiembrie. Cifra reprezintă însă o estimare a organizatorilor, nu un număr confirmat de participanți.

În comunicatul transmis presei, coaliția internațională Youth Strike prezintă cinci revendicări principale:

Oprirea militarizării și a programelor de reînarmare și direcționarea mai multor fonduri către educație și protecție socială;

Eliminarea tuturor formelor de serviciu militar obligatoriu;

Solidaritate cu populațiile afectate de opresiune, cu o referire explicită la palestinieni;

Măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea inegalităților sociale;

Schimbări fundamentale ale sistemului politic și economic și combaterea autoritarismului, represiunii și extremei drepte.

Coaliția Youth Strike critică și planul european ReArm Europe/Readiness 2030, care prevede măsuri prin care statele UE ar putea mobiliza până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

În comunicatul din 11 noiembrie, Leonor Chicò, din organizația portugheză Estudantes pelo Fim ao Fóssil, susține că ar trebui acordată prioritate investițiilor în educație, locuințe și protecție socială, în locul creșterii cheltuielilor militare.

Alessandro Di Miceli, din organizația italiană Rete della Conoscenza, spune că în mai multe țări sunt pregătite greve studențești, unele cu sprijinul sindicatelor. Potrivit acestuia, mai multe școli și universități sunt deja blocate sau ocupate în pregătirea protestelor.

Organizatorii internaționali spun că manifestațiile din 20 noiembrie sunt începutul unei campanii pe care vor să o continue în lunile următoare. Alte proteste sunt anunțate și pentru 21 și 22 noiembrie.