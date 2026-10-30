Proteste în toată Italia: Centura orașului Milano blocată, bălegar răsturnat în fața primăriei din Torino, fotografiile guvernanților incendiate la Napoli

Mari manifestații au loc vineri în toată Italia în contextul unei greve generale convocate de sindicatul USB, în semn de protest față de scumpirea traiului, față de război, reînarmare și politicile guvernului condus de premierul Giorgia Meloni, relatează ANSA, citată de Agerpres.

Numeroase forte de ordine au fost mobilizate de teama unor violențe similar celor care au umbrit protestele din ultimele săptămâni.



Zeci de mii de muncitori, elevi de liceu și studenți, dar și părinți, mărșăluiau vineri în zeci de orașe, inclusiv la Roma, Milano, Napoli, Torino. Veneția și Palermo.

Des étudiants italiens manifestent contre le gouvernement dans les rues de Rome #BFM2 https://t.co/fRoWnfk9DX — BFM (@BFMTV) October 30, 2026





„Ieșim în stradă alături de lucrătorii care se mobilizează împotriva costului ridicat al vieții și a politicilor de război și reînarmare. Această zi de acțiune coincide cu o mobilizare internațională a docherilor din peste 40 de porturi din zona mediteraneană și din Europa, care își întrerup activitatea pentru a protesta împotriva comerțului cu arme, a militarizării infrastructurii și a implicării porturilor în operațiuni de război”, au declarat grupurile studențești „La Rete della Conoscenza, Link – Coordinamento Universitario” și Uniunea Studenților.



„Ieșim în stradă pentru că nu mai putem accepta transferarea sistematică a costurilor crizelor asupra vieților noastre. Creșterea prețurilor la chirii, facturile la utilități și necesitățile de bază fac tot mai dificilă acoperirea cheltuielilor zilnice, în timp ce salariile continuă să-și piardă puterea de cumpărare. Acestea nu sunt doar dificultăți individuale; sunt consecințele unui model economic care subordonează nevoile sociale urmăririi profitului și rentelor. Este același model care generează insecuritatea locului de muncă, salarii insuficiente și erodarea progresivă a serviciilor publice, forțând noile generații să se adapteze la condiții de viață tot mai precare”, au afirmat studenții.



„Respingem ideea că viitorul nostru trebuie definit prin locuri de muncă cu salarii de mizerie, contracte temporare, vulnerabilitate în fața exploatării și imposibilitatea de a construi o viață bazată pe o autonomie reală”, au adaugat ei.

Măsurile de securitate, sporite

Fotografii ale Giorgiei Meloni și ale ministrului educației superioare, Anna Maria Bernini, au fost incendiate la Napoli, iar o fotografie a ministrului educației, Giuseppe Valditara, a avut parte de același tratament la Padova.

Două containere cu bălegar au fost răsturnate în fața primăriei din Torino, în cadrul protestelor din acest oraș, unde în cursul dimineții au izbucnit altercații între demonstranți și poliție.

Bidoni pieni di letame rovesciati da alcuni agricoltori davanti al Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città, prima della partenza del corteo per lo sciopero generale proclamato dall’USB. https://t.co/lddxVwv50Q — Local Team (@localteamit) October 30, 2026

Peste 30.000 de persoane au mărșăluit pe șoseaua de centură a orașului Milano, care a fost închisă preventiv traficului.



Autoritățile au anunțat intensificarea controalelor de poliție și a măsurilor de securitate în numeroase orașe, pentru a preveni eventuale tulburări, scrie dpa.

General strike, Milan: thousands of students and workers also in Milan. https://t.co/3z3e4ygYSz — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) October 30, 2026

La Roma, măsurile de securitate au fost sporite în jurul Colosseumului, cel mai vizitat obiectiv turistic din Italia, în timp ce Domul din Milano, situate în centrul orașului, a primit, de asemenea, o protecție specială.



Protestatarilor li s-a cerut să nu poarte glugi sau căști de protecție, după ce manifestațiile anterioare, în special la Milano, au degenerat în violențe grave, deși începuseră pașnic.