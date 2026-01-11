Demonstrații masive în Minneapolis după împușcarea fatală a unei femei de către un agent ICE: „Cerem dreptate pentru Renee”

Protest în Minneapolis, după ce un agent ICE a împușcat fatal o femeie de 37 de ani, cetățean american. Sursă foto: Elizabeth Flores/TNS via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Minneapolis pentru a condamna împușcarea mortală a unei femei de către un agent al serviciului de imigrări din SUA, parte a celor peste 1.000 de mitinguri planificate la nivel național în acest weekend împotriva campaniei de deportare a guvernului federal, informează Reuters.

Prezența masivă la Minneapolis, în ciuda vântului rece și puternic, subliniază modul în care împușcarea mortală a Renee Good, în vârstă de 37 de ani, de către un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă, miercuri, a stârnit reacții puternice, alimentând protestele în marile orașe și în unele localități.

Liderii democrați din Minnesota și administrația președintelui republican Donald Trump au oferit versiuni complet diferite ale incidentului.

Conduși de o echipă de dansatori indigeni mexicani, demonstranții din Minneapolis, care are o populație metropolitană de 3,8 milioane de locuitori, au mărșăluit spre strada rezidențială unde Good a fost împușcată în mașina ei.

„Aboliți ICE”

Mulțimea zgomotoasă, estimată de Departamentul de Poliție din Minneapolis la zeci de mii de persoane, a scandat numele lui Good și sloganuri precum „Aboliți ICE” și „Fără dreptate, fără pace – scoateți ICE de pe străzile noastre”.

„Sunt extrem de furios, complet îndurerat și devastat, și apoi doar îmi doresc și sper că lucrurile se vor îmbunătăți”, a declarat Ellison Montgomery, un protestatar în vârstă de 30 de ani, pentru Reuters.

Oficialii din Minnesota au calificat împușcarea lui Good ca fiind nejustificată, indicând o înregistrare video realizată de un martor care, potrivit lor, arată că mașina femeii se îndepărta de agent în momentul în care acesta a tras.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care supraveghează ICE, a susținut că agentul a acționat în legitimă apărare, deoarece Good, voluntară într-o rețea comunitară care monitorizează și înregistrează operațiunile ICE în Minneapolis, a condus în direcția agentului, care apoi a împușcat-o, după ce un alt agent s-a apropiat de partea șoferului și i-a spus să coboare din mașină.

Tensiuni între autorităție federale și cele statale

Împușcăturile de miercuri au avut loc la scurt timp după ce aproximativ 2.000 de ofițeri federali au fost trimiși în zona Minneapolis-St. Paul, în ceea ce DHS a numit cea mai mare operațiune din istorie, adâncind prăpastia dintre administrație și liderii democrați din stat.

Tensiunile dintre autoritățile federale și cele statale s-au intensificat și mai mult joi, când un agent al Patrulei de Frontieră a SUA din Portland, Oregon, a împușcat și rănit un bărbat și o femeie în mașina lor, după ce a încercat să oprească vehiculul.

Folosind un limbaj similar cu cel folosit pentru descrierea incidentului din Minneapolis, DHS a declarat că șoferul a încercat să-și „transforme” vehiculul într-o armă și să calce agenții.

Cele două incidente armate legate de DHS au determinat o coaliție de grupuri progresiste și de apărare a drepturilor civile, printre care Indivisible și American Civil Liberties Union, să organizeze peste 1.000 de evenimente sub sloganul „ICE Out For Good” (ICE să dispară definitiv) sâmbătă și duminică. Mitingurile au fost programate să se încheie înainte de căderea nopții, pentru a minimiza riscul de violență.

„Cerem dreptate pentru Renee”

În Philadelphia, protestatarii au scandat „ICE trebuie să dispară” și „Nu fascismului în SUA”, în timp ce mărșăluiau de la Primărie la un miting în fața unui centru federal de detenție, potrivit filialei locale a ABC.

În Manhattan, câteva sute de persoane au purtat pancarte anti-ICE în timp ce treceau pe lângă un tribunal de imigrare unde agenții au arestat migranți după audierile lor.

„Cerem dreptate pentru Renee, ICE să dispară din comunitățile noastre și acțiune din partea liderilor noștri aleși. Ajunge”, a declarat Leah Greenberg, co-director executiv al Indivisible.

Minnesota a devenit un punct fierbinte în eforturile administrației de a deporta milioane de imigranți cu câteva luni înainte de împușcarea lui Good, Trump criticând liderii democrați în contextul unui scandal masiv de fraudă socială în care erau implicați unii membri ai marii comunități somalo-americane din zonă.

„Nu vom răspunde la haosul creat de Donald Trump cu propriul nostru haos”

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, un democrat care a criticat agenții de imigrare și incidentul, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că demonstrațiile au rămas în mare parte pașnice și că orice persoană care distruge proprietăți sau se angajează în activități ilegale va fi arestată de poliție.

„Nu vom răspunde la haosul creat de Donald Trump cu propriul nostru haos”, a declarat Frey. „El vrea să mușcăm momeala.”

Peste 200 de agenți ai forțelor de ordine au fost mobilizați vineri seara pentru a controla protestele care au provocat pagube în valoare de 6.000 de dolari la hotelul Depot Renaissance și încercările eșuate ale unor demonstranți de a intra în hotelul Hilton Canopy, despre care se crede că găzduiește agenți ICE, au declarat reprezentanții orașul Minneapolis într-un comunicat.

Șeful poliției Brian O’Hara a declarat că unii dintre participanți au scris graffiti și au spart geamurile hotelului Depot Renaissance. El a spus că adunarea de la hotelul Hilton Canopy a început ca o „protest zgomotos”, dar s-a intensificat pe măsură ce peste 1.000 de demonstranți s-au adunat la fața locului, ducând la 29 de arestări.

„Am inițiat un plan și ne-am luat timpul necesar pentru a calma situația, am emis multiple avertismente, am declarat adunarea ilegală și, în cele din urmă, am început să intervenim și să dispersăm mulțimea”, a spus O’Hara.