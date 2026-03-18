VIDEO A treia zi de proteste a minerilor în Târgu Jiu. Sute de oameni au ieșit în stradă / Principalele solicitări

Minerii protestează împotriva concedierilor pregătite de Complexul Energetic Oltenia și cer demiterea conducerii și a Consiliului de Supraveghere a companiei de stat. Sute de oameni sunt prezenți la manifestația de miercuri de la sediul CEO, potrivit imaginilor filmate de Gorj TV.

Potrivit publicației locale, circa 1.500 de angajați care vor fi disponibilizați de la Complexul Energetic Oltenia în două etape, de la 1 aprilie și 1 mai.

Minerii au venit cu o coroane funerare pe care scria „Odihnă veșnică CEO” și le-au așezat chiar în fața sediului, potrivit „As în Gorj”. Ei au adus lumânări pe care le-au aprins și au spus că reprezintă un semnal privind închiderea companiei, relatează „Pandurul”.

Coroane aduse de mineri la protestul din Târgu Jiu Foto: Pandurul

La protest, a fost citit un mesaj transmis de liderii de sindicat Dumitru Pîrvulescu și Gabriel Căldărușe.

„De zile salariații CEO sunt în stradă și protestează în fața companiei, își strigă disperarea și îngrijorarea pentru viitorul locurilor de muncă în timp ce directoratul nu oferă nicio soluție concretă pentru menținerea acestora”, au transmis sindicaliștii.

Ei acuză conducerea că păstrează în companie persoane care ar trebui să iasă la pensie și va da afară din rândul celor mai tineri.

„Ce management este acesta în care sunt concediați salariați cu vârste între 20 și 45 de ani, fix forță activă și viitorul companiei, dar este menținut în câmpul muncii personal îmbătrânit de peste 52 de ani care ar trebui să aibă dreptul la pensie”, mai acuză angajații.

Solicitările minerilor

Sindialiștii spun că „actualul directorat și-a pierdut toată legitimitatea” și solicită demiterea directoratului și a Consiliului de Supraveghere.

„Solicităm ferm menținerea salariaților tineri în companie și adoptarea unor măsuri echitabile, inclusiv activarea prevederilor legii pensionării aplicabile înainte de septembrie 2024 ca soluție pentru echilibrarea situației din CEO”, cer minerii.

Trei zile de manifestații

A fost a treia zi consecutivă de proteste în Târgu Jiu. Luni, minerii au pornit într-un marș prin centrul municipiului Târgu Jiu, mai multe străzi fiind blocate. Marți, peste 1.000 de oameni au protestat până seară împotriva măsurilor pregătite de CEO.

Câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la București, unde au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Potrivit Antena3, conducerea societății a anunțat recent, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit reprezentanților companiei, la 25 februarie societatea înregistra circa 7.800 de angajați, din care 1.945 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.