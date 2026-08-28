Proteste violente în cea mai mare țară musulmană din lume. Autoritățile au început să oprească transportul public în capitală

Autoritățile de transport din capitala Indoneziei au suspendat sau deviat vineri unele trasee feroviare și de autobuz, în urma protestelor de stradă care, potrivit presei locale, s-au transformat în revolte târziu în noapte, transmite Reuters.

Manifestațiile organizate de diverse grupuri au început joi dimineață în apropierea parlamentului, în condiții de securitate sporită, cu ocazia aniversării protestelor antiguvernamentale sângeroase de anul trecut, care au durat două săptămâni și au reprezentat un prim test pentru administrația președintelui Prabowo Subianto.

Mii de polițiști au fost mobilizați în Jakarta înaintea mitingurilor de joi, în cadrul cărora demonstranții și-au exprimat frustrarea față de diverse politici guvernamentale și au cerut pedepse mai severe pentru funcționarii corupți.

Ciocniri violente cu poliția

Mitingul s-a dispersat joi seara, dar presa a relatat că persoane îmbrăcate în tricouri negre au rămas pe străzi mult timp după aceea, dând foc unui post de poliție și la două motociclete, blocând drumurile și aruncând cu pietre și bețe în polițiști, care au ripostat cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Ciocniri violente între poliție și protestatari în Jakarta. Foto: JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia

Un martor al agenției Reuters a auzit mai multe explozii puternice în apropierea zonei unde au avut loc tulburările.

Mai multe trasee ale trenurilor de navetiști din Jakarta au fost suspendate sau deviate vineri, în timp ce operatorul rețelei de autobuze din oraș a declarat că traseele sale din apropierea clădirii parlamentului au fost afectate de închiderea drumurilor.

De asemenea, mai multe drumuri cu taxă din apropierea parlamentului au fost închise, a precizat operatorul.

Administrația Prabowo are probeleme de încredere

Manifestațiile vin într-un moment dificil pentru Prabowo, un general în rezervă care a fost ales în 2024 cu o majoritate covârșitoare, dar care se luptă să recâștige încrederea cetățenilor, a mediului de afaceri și a investitorilor îngrijorați de impactul economic al programelor sale populiste ambițioase.

Gradul de aprobare al lui Prabowo a scăzut la 38% în această lună, potrivit unui sondaj realizat de publicația de jurnalism de investigație Tempo, pe fondul îngrijorărilor legate de politicile sale costisitoare.

Poliția a declarat joi că 65 de persoane au fost arestate și acuzate de încercarea de a provoca tulburări, fiind confiscate arme cu aer comprimat, dispozitive de comunicații și materiale pentru fabricarea cocktailurilor Molotov.

În declarații preluate de presa locală, purtătorul de cuvânt al poliției din Jakarta, Budi Hermanto, a confirmat că au avut loc revolte.

„Actele de vandalism pot perturba ordinea și stabilitatea socială”, a declarat acesta, potrivit detik.com.