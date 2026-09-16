Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple

Peste 200 de persoane erau miercuri dimineață pe trotuarul din fața Muzeului Antipa. „Suntem din Bihor, de-a lui Bolojan, mi-e și rușine să spun”, a spus unul dintre ciobani în dialogul cu HotNews.

Oamenii sunt pașnici, traficul rutier este fluent și jandarmii sunt în continuare în zonă.

„Nici nu am plecat. Am dormit toată noaptea aici, pe jos, ca animalele. Noi am venit din Sălaj, de la 600 de kilometri.Ne-au promis că se va rezolva, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum iar ne țin aici și nu zic nimic”, spune Mihai, 27 de ani, unul dintre ciobanii pe care i-am găsit dimineață în Piața Victoriei.

Ciobanii Mihai (stânga) și Edi (dreapta) în Piața Victoriei. Foto: HotNews

Spun că nu vor pleca până reprezentanții Guvernului nu vorbesc cu ei

Și Liviu, 56 ani, cioban din Bihor, a dormit tot în Piața Victoriei. Spune că a rămas și astăzi fiindcă nu a primit niciun răspuns de la Guvern.

Ciobanul Liviu din Bihor. Foto: HotNews

„Guvernul nu a reacționat nicicum, nu au venit la noi. Nu știu ce să zic, nu ne bagă în seamă, își bat joc de noi. Nu le cerem nimic, nu cerem să ne dea, doar să ne lase în pace, cum am crescut. Suntem din Bihor, de-a lui Bolojan, mi-e și rușine să spun”, se revoltă ciobanul.

„Dacă dădeau ciobanii cu bâtele nu mai erau aici”

Întrebati despre violențele de la protestul de ieri, când mai mulți protestatari au atacat jandarmii și jurnaliștii, aceștia spun că nu au venit „pe scandal”.

„Nu a fost bine ce s-a întâmplat. Noi n-am venit să batem cu jandarmii, n-am venit să ne batem cu jandarmii. Noi așteptăm un răspuns. Să vină să ne lămurească ce se întâmplă. Nu iese nimeni, ne lasă aici ca pe animale. Dacă dădeau ciobanii cu bâtele, nu mai erau aici. Ciobanii nu au dat”, spune un cioban, care se prezintă drept Mihai, 27 ani.

Protest al oierilor în Piața Victoriei, miercuri, 16 septembrie. Foto: HotNews

„Violențele nu au fost de la noi. Ciobanii sunt munciți, nu le arde de scandal. Mâinile sunt muncite. Nu-mi arde să mă bat cu cei cu scut. Am primit pe toată lumea între noi ca să fim mulți, dar… asta a fost. Nu zic că nu o fost și din ai noștri, dar ciobanii sunt foarte pașnici. Cum e azi, e liniște, așa putea fi și ieri”, spune și Liviu, 57 de ani.

„Noi am venit să discutăm că sunt probleme serioase”

„N-am venit să ne batem cu nimeni, să ne omorâm aici între noi. Noi am venit să discutăm că sunt probleme serioase. În partea noastră este o secetă de Doamne ferește. Nu știm cine au fost, s-au infiltrat între noi. Ciobanii nu au fost agresivi, cu jandarmii. Și din București au fost mulți, nu le-au convenit și lor ceva. Poate au și din ai noștri care au sărit la bătaie că să vii atâția km și să nu te bage nimeni în seamă”, povestește și Edi, 21 de ani, un alt cioban care protesta în Piața Victoriei.

Principala nemulțumire este că nu pot exporta mieii, spun ciobanii.

Unul dintre motive ar fi că sunt vaccinați, explică unul dintre ei.

„Doamnă, cu injecțiile astea la oi. După ce vaccinează oile nu mai poți vinde doi ani de zile nimic. E lege de la Bruxelles. Nici lapte, nici miel, nimic, nu e comestibil. Arabii nu sunt de acord, noi o consumăm, că e bună, dar nu o putem da la export. Ne omoară oile. Noi vindem cașul, brânza mieii. Sunt oprite exporturile. Ce facem cu ei? Noi avem miei în ferme, nu mai avem ce le da de mâncare. Noi nu trăim pe o lună, la sfârșitul lunii ne vine ceva salariu. Noi din asta trăim, nu ne vine salariul la finalul lunii”, spune Edi, 21 de ani.

„Am rămas cu mieii și nu mai avem ce să le dăm de mâncare”

Un alt cioban spune că de vină ar fi pesta, dar nu le-a explicat nimeni. „Ne-au blocat exportul, nu ne puteam gospodări, cum se zice, ne omoară oile. Nu putem vinde mieii, am rămas cu ei. Dacă au blocat exportul, la cine să vindem animalele, că ai noștri nu vor. Vor să ne falimenteze. Nu din cauza vaccinului nu merg la export, că nu se vaccinează. Arabia lua mieii. Și bolnavi i-ar cumpăra de la noi, dar i-au oprit, au oprit exporturile. Din cauza pestei zic, dar nu știm, că nu ne-a spus nimeni”, a explicat Liviu din Bihor.

Pe lângă faptul că nu îi mai pot vinde, din cauza secetei, nu au nici să le dea de mâncare.

„Le-am dat acum mâncarea pentru iarnă. Nu știm ce om face, le-om lăsa pe munte să le mănânce lupii, urșii”, a explicat ciobanul.

Protest al oierilor în Piața Victoriei, miercuri, 16 septembrie. Foto: HotNews

Protestului s-au alăturat și persoane nemulțumite de creșterea prețurilor și care doresc explicații legate de anularea turului II al alegerilor prezidențiale din 2025.

„Supărarea, în primul rând, este că s-a încălcat Constituția, s-au oprit alegerile”

Există și revendicări politice

„Eu vin aici de la Bârlad, să spun ce mă doare pe mine și doare poporul ăsta. Supărarea, în primul rând, este că s-a încălcat Constituția, s-au oprit alegerile. Și țara dorește să desecretizeze stenogramele din alegeri din 2024, să aflăm și noi adevărul. Dacă e vinovat, să plătească. Dar dacă nu, să fie președinte. Eu nu sunt cioban, dar m-am alăturat că e sărăcie multă, scumpiri, creșteri de TVA. Ce îmi doresc eu cred că își doresc peste 50%”, spune Ion, 56 ani, venit tocmai din Bârlad. Și el a rămas peste noapte în Piața Victoriei.