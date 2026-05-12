Protocol încălcat: 12 oameni, în carantină într-un spital din Olanda. Cum au fost manipulate probele unui pacient infectat cu hantavirus

Spitalul Radboudumc din Nijmegen, care a internat un pasager de pe nava de croazieră Hondius. FOTO: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un spital olandez a plasat în carantină 12 membri ai personalului ca măsură preventivă, după ce sângele și urina unui pacient infectat cu hantavirus au fost manipulate fără respectarea protocoalelor stricte, informează marți Reuters.

Cele 12 persoane vor rămâne în carantină timp de șase săptămâni, a anunțat spitalul Radboudumc din orașul Nijmegen, adăugând că riscul de infectare este foarte scăzut și că îngrijirea pacientului infectat a continuat fără întrerupere.

Plasarea în carantină a personalului medical ilustrează provocarea pe care o presupune introducerea și implementarea rapidă a unor protocoale necesare mai stricte, în spitale și în alte locuri pentru a face față acestei tulpini de hantavirus.

Autoritățile medicale internaționale depun eforturi în prezent pentru a limita focarul, care a afectat nava de croazieră de lux MV Hondius.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a crescut numărul cazurilor confirmate în cadrul focarului la nouă, cu două mai mult decât în ziua precedentă. Organizația a transmis că ar putea apărea mai multe cazuri din cauza perioadei lungi de incubație, dar că nu este vorba de o pandemie și că nu are nicio legătură cu COVID-19.

În cea mai recentă relatare privind un potențial caz, agenția italiană de presă ANSA a scris că un bărbat italian de 25 de ani, care a zburat cu un zbor KLM alături de o femeie ce a murit de hantavirus, a fost dus la spital cu simptome.

Virusul poate fi mortal, deși nu se transmite ușor de la o persoană la alta.

Protocoale stricte

Spitalul olandez Radboudumc a internat, pe 7 mai, un pacient infectat cu hantavirus, pasager al navei de croazieră.

„Ceea ce s-a întâmplat… este că s-au respectat proceduri stricte, dar nu cele mai stricte proceduri aplicabile în cazurile de hantavirus”, a declarat în parlament ministrul olandez al Sănătății, Sophie Hermans. „Probabilitatea ca personalul să fi fost infectat ca urmare a acestui fapt este mică, dar deoarece știm că avem de-a face cu un virus serios, (spitalul) a stabilit: vom juca la sigur aici”, a adăugat Hermans.

„Este într-adevăr o situație diferită față de cea cu COVID. Cu cunoștințele pe care le avem și măsurile pe care le luăm, suntem încrezători că putem ține acest virus sub control”, a adăugat ministrul olandez.

Hondius se îndreaptă spre Olanda

După ce ultimii pasageri au debarcat de pe nava de croazieră în Insulele Canare din Spania, MV Hondius a plecat spre Olanda luni seara târziu, cu 25 de membri ai echipajului, un medic și o asistentă medicală. Se așteaptă ca Hondius să ajungă în Olanda până pe 17 mai, a transmis proprietarul navei, Oceanwide Expeditions.

Două avioane care transportau 28 de pasageri și membri ai echipajului care au părăsit nava în Insulele Canare au ajuns în Olanda marți, la scurt timp după miezul nopții. Opt dintre aceștia sunt cetățeni olandezi; ceilalți vor continua călătoria către țările lor de origine, au anunțat autoritățile.

Trei persoane – un cuplu olandez și un cetățean german – au decedat după izbucnirea focarului. Virusul se răspândește de obicei de la rozătoare sălbatice, dar poate fi transmis de la om la om în cazuri rare de contact foarte apropiat.

Nouă cazuri confirmate

Pe lângă cele nouă cazuri confirmate, OMS admite că există și două cazuri suspecte – o persoană care a decedat înainte de a fi testată și una pe insula Tristan da Cunha, o insulă izolată din Atlanticul de Sud unde nu erau disponibile teste.

Toate cazurile suspecte au fost izolate și gestionate sub supraveghere medicală strictă, fiind redus orice risc de transmitere ulterioară, a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferință de presă la Madrid.

Tedros a avertizat că este de așteptat să apară mai multe cazuri, întrucât a existat „o interacțiune intensă” între pasageri înainte ca autoritățile sanitare să detecteze hantavirusul la unul dintre pacienții care se îmbolnăvise.

„În acest moment, nu există semne că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația s-ar putea schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a adăugat șeful OMS.

Toți pasagerii care au debarcat de pe navă în etapele anterioare ale croazierei au fost localizați, a precizat Tedros, adăugând că este responsabilitatea țărilor respective să pună în aplicare protocoale pentru a preveni răspândirea virusului.

Carantină și la un spital din Spania

Spania a anunțat luni seară că un cetățean spaniol a fost testat pozitiv, fiind unul dintre cei 14 aflați în carantină la un spital militar din Madrid. Pacientul a prezentat febră și dificultăți respiratorii, dar starea lui era stabilă, a anunțat marți Ministerul Sănătății din Spania, adăugând că testele definitive au confirmat rezultate negative pentru ceilalți 13 aflați în carantină.

Printre cazurile confirmate se numără și un pasager francez care a fost testat pozitiv după ce nava a acostat duminică în Insulele Canare. Prim-ministrul francez, Sebastien Lecornu, a declarat că pasagerul se află la terapie intensivă, dar starea lui este stabilă.

Oficialii Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA au anunțat luni că 18 pasageri de pe nava Hondius au fost repatriați în SUA și plasați în carantină, iar pasagerul care a fost testat pozitiv se află acum într-o unitate medicală specială din Nebraska.