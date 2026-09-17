Provocare: tu ai ști să rezolvi problemele PISA ale unui elev de 15 ani? Unde ai amplasa un parc eolian ca să nu pui în pericol păsările?

Un elev de 15 ani trebuie să aleagă locul potrivit pentru un parc eolian, să descopere regula unui model cu triunghiuri și să compare două surse care se contrazic. Toate aceste situații sunt, de fapt, trei tipuri de probleme PISA la științe, matematică și citire.

Am urmărit pas cu pas ce cer acestea, cum sunt evaluate răspunsurile și unde apar noțiunile necesare în programa românească. Diferența se vede repede: una este să fi învățat lecția și alta să știi ce să faci cu ea.

Un elev poate să știe ce este un procent, să fi învățat despre energia regenerabilă și să poată deosebi un fapt de o opinie. Asta nu înseamnă automat că va ști să folosească toate aceste lucruri când problema nu seamănă cu exercițiul din caiet.

Aceste probleme PISA nu verifică doar dacă elevul a învățat materia, ci dacă poate folosi informațiile într-o situație nouă. În loc să-i ceară o definiție, un calcul după un model cunoscut sau rezumatul unui text, elevul trebuie să aleagă informațiile importante, să facă legături între ele și să explice cum a ajuns la răspuns.

Pentru părinți, cele trei exemple de mai jos fac rezultatele PISA mai ușor de înțeles. Prima problemă îi cere elevului să aleagă locul potrivit pentru un parc eolian, a doua pornește de la un calcul simplu și ajunge la o regulă generală, iar ultima îl pune să compare două surse care prezintă diferit același subiect. Niciuna nu verifică doar dacă elevul „a parcurs materia”, ci dacă poate folosi ceea ce a învățat.

ȘTIINȚE, PISA 2025. Problema 1 – Parcul eolian pe mare

Unitatea pornește de la intenția unui oraș de pe litoral de a construi un parc eolian pe mare. Elevul primește informații despre producerea energiei, costul amplasării turbinelor și posibilele efecte asupra ecosistemului.

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