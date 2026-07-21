Provocarea lansată de Peter Magyar pentru Viktor Orban, legată de tabăra de vară de la Băile Tușnad: „Nu fiți lași!”

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat marți, în timpul unei intervenții în parlamentul de la Budapesta, pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere, scrie agenția ungară de presă MTI.

Într-o referire la tabăra de vară de la Băile Tușnad, din Transilvania, România – cunoscută și sub numele de Tusvanyos -, Magyar a notat că este firesc să se aștepte ca acolo să aibă loc dezbateri publice reale, întrucât contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinți pentru organizarea acesteia.

Magyar s-a declarat pregătit să participe la cunoscuta tabără de vară.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a declarat el, exprimându-și speranța că Viktor Orban își va „găsi curajul” și că va accepta o dezbatere publică, eventual chiar la tabăra din Transilvania, potrivit Agerpres.

Fondatorul transilvănean al Tusvanyos, Tibor T. Toro, a afirmat că, în opinia lui, în cadrul taberei de vară există loc atât pentru reprezentanți ai guvernului ungar, cât și pentru dezbateri deschise și substanțiale și că organizatorii speră ca, anul viitor, discuțiile să aibă loc în prezența acestora.

„Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanții partidului de guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deși ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanțială între putere și opoziție”, a spus Toro, într-un interviu acordat portalului local de știri Kronika.