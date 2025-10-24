Proxeneți români, condamnați în Franța. Unul dintre liderii rețelei este încă liber

Cinci cetăţeni români au fost condamnaţi vineri în Marsilia, în sud-estul Franţei, la pedepse între trei şi şapte ani închisoare, pentru organizarea unei reţele de prostituţie formate din circa 50 de tinere românce în apartamente închiriate în Franţa, între anii 2020 şi 2022, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Condamnaţi pentru proxenetism cu circumstanţe agravante, spălare de bani şi asociere pentru comiterea de infracţiuni, tribunalul a renunţat la capul de acuzare privind infracţiunea de trafic cu fiinţe umane, pentru care fuseseră urmăriţi penal iniţial.

Trei din cei cinci inculpaţi români, între care un tată şi fiul său, au fost încătuşaţi în sala tribunalului în vederea încarcerării, ceilalţi doi aflându-se deja în custodia poliţiei.

Doi dintre cei care au primit sentinţele cele mai grele – şase şi, respectiv, şapte ani închisoare – aparţineau unui „trio conducător” care se instalase în 2019 la Barcelona (nord-estul Spaniei), de unde organizau şi gestionau prostituţia unor tinere aduse din regiunea Prahova (România) şi recrutate prin reţelele sociale. Cel de-al treilea membru de la vârful reţelei nu a fost reţinut deocamdată.

Un al şaselea inculpat – originar din Marsilia, calificat de acuzare drept „partea franceză a reţelei”- a fost condamnat la patru ani închisoare, dintre care trei cu suspendare şi o amendă de 10.000 de euro, pentru ajutorul dat proxeneţilor români prin închirieri de apartamente în mai multe oraşe franceze şi cumpărarea biletelor de tren pentru deplasările prostituatelor. Partea de închisoare cu executare a pedepsei va fi efectuată în regim de arest la domiciliu cu monitorizare electronică.

Ancheta efectuată de autorităţile judiciare franceze în comun cu cele române şi spaniole a scos la lumină tehnica „lover boy”, destinată să convingă tinerele femei să practice prostituţia. Suspecţii le făceau să creadă într-o frumoasă poveste de dragoste, înainte de a invoca dificultăţi financiare cu scopul de a le determina pe prietenele lor să practice prostituţia.

Aşa cum a explicat una dintre victime, o tânără manichiuristă de 22 de ani îndrăgostită de unul dintre inculpaţi: „La Bucureşti, circulă zvonuri că fetele se prostituează şi-şi dau toţi banii bărbaţilor, crezând că îşi întemeiază o familie cu proxenetul lor”.

În cadrul audierilor, desfăşurate între 13 şi 21 octombrie la tribunalul corecţional din Marsilia, inculpaţii au contestat toţi orice act de proxenetism. Acuzarea a demonstrat că modul lor de viaţă – maşini luxoase, hoteluri mari, îmbrăcăminte scumpă şi petreceri – era în totală discordanţă cu lipsa unei activităţi profesionale permanente.