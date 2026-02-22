PS1 vs Romprest – o nesfârșită ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor. Un scandal din 2008 până azi
HotNews.ro
Puține contracte pentru servicii publice din România au generat atâtea conflicte, procese, blocaje administrative și crize politice precum cel de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest Service SA.
Semnat în urmă cu aproape două decenii, contractul a supraviețuit mai multor administrații, a fost modificat, contestat și apărat în instanță, iar în final a devenit cunoscut în spațiul public strict pentru scandaluri.
Iar, pentru bucureștenii din Sectorul 1, a fost o prea îndelungată sursă de neplăcere provocată de gunoaie și de zăpadă nestrânse.
Citește, pe B365.ro, istoria unui contract de servicii publice extrem de contestat.
INTERVIURILE HotNews.ro