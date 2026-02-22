PS1 vs Romprest – o nesfârșită ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor. Un scandal din 2008 până azi

Baza de deszăpezire din sectorul 1 aparținând societății Romprest, Sursă foto: Agerpres

Puține contracte pentru servicii publice din România au generat atâtea conflicte, procese, blocaje administrative și crize politice precum cel de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest Service SA.

Semnat în urmă cu aproape două decenii, contractul a supraviețuit mai multor administrații, a fost modificat, contestat și apărat în instanță, iar în final a devenit cunoscut în spațiul public strict pentru scandaluri.

Iar, pentru bucureștenii din Sectorul 1, a fost o prea îndelungată sursă de neplăcere provocată de gunoaie și de zăpadă nestrânse.

Citește, pe B365.ro, istoria unui contract de servicii publice extrem de contestat.