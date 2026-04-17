PSD a început să facă numărătoarea inversă până la consultarea privind guvernarea Bolojan. Val de postări similare cu „momentul adevărului”

Liderii PSD au început să posteze pe Facebook mesaje prin care numără zilele până când vor vota la referendumul intern la care se va vota dacă partidul continuă cu premierul Ilie Bolojan. „Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului”, așa sună mesajele social-democraților.

Pe paginile de Facebook ale mai multor membri PSD, dar și pe cele ale organizațiilor din țară au apărut mesaje care prevestesc consultarea internă care va avea loc lunea viitoare, pe 20 aprilie.

Atunci, aproape 5.000 de social-democrați vor decide dacă îi mențin sau nu sprijinul politic premierului Bolojan.

„Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce”, le transmit social-democrații votanților.

În postări, unii lideri critică și măsurile luate de premierul Bolojan. Mihai Fifor, unul dintre comunicatorii partidului, îl compară pe Ilie Bolojan cu „un kamikaze”.

„Nu mai putem lăsa România pe mâna unui kamikaze. După experimentul Klaus Iohannis, care ne-a costat 10 ani din viața noastră și a copiilor noștri, nu aveam dreptul să ne mai permitem experimente pe seama viitorului României. «Miracolul» de la Bihor nu e doar un experiment ratat”, transmite Fifor pe Facebook.

Planul de debarcare a premierului Bolojan

Aproximativ 5.000 de membrii ai PSD vor vota, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Premierul exclude varianta demisiei

Miercuri seara, după întâlnirea cu Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a mers la sediul PNL București, unde i-a anunțat pe liberali că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului, conform unei postări a consilierului general PNL Silviu Feroiu.

De asemenea, pe 2 aprilie, într-un interviu acordat EuropaFM, întrebat dacă ia în calcul să cedeze presiunii celor de la PSD și să demisioneze, premierul a spus că:

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică. Și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de cuviință”.