PSD acuză PNL, USR și UDMR că „sabotează” formarea Guvernului: „Inventează condiții pentru a rămâne pe funcții”

Partidul Social Democrat a acuzat vineri PNL, USR și UDMR că sabotează formarea unui nou Guvern și că inventează condiții menite să prelungească actuala criză politică și pentru „a rămâne pe funcții”.

PSD a susținut că partidele din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, provoacă „un blocaj politic total iresponsabil, care riscă să arunce România în haos economic și social”, prin propunerea eurodeputatului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier în vederea formării unui Executiv minoritar de dreapta.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, au transmis reprezentanții PSD, într-un comunicat de presă.

Formațiunea condusă de Sorin Grindeanu a afirmat că, după adoptarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, a susținut constant găsirea unei soluții rapide pentru depășirea crizei politice și formarea unei noi majorități de guvernare.

PSD a susținut că a propus refacerea coaliției prooccidentale, dar fără Ilie Bolojan, că a sprijinit demersurile președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui alt premier și că și-a exprimat disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru și responsabilitatea guvernării.

Potrivit social-democraților, toate aceste variante ar fi fost respinse de PNL, USR și UDMR.

PSD a mai susținut că schimbările succesive de opinie ale celor trei partide indică existența unui „scenariu premeditat” pentru a menține România într-o stare de instabilitate politică.

„De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte – rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională – schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid. Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință”, a susținut PSD.

Social-democrații au avertizat că prelungirea blocajului politic ar putea avea consecințe asupra îndeplinirii, până la sfârșitul lunii august, a jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), asupra evaluărilor agențiilor de rating și asupra credibilității României în relația cu partenerii europeni.

„Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni”, au afirmat reprezentanții PSD.

PSD i-a somat pe liderii PNL, USR și UDMR să renunțe la ceea ce numește „un joc iresponsabil” și să contribuie la formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline.

„România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”, au mai spus social-democrații.