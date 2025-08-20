Noi contre în coaliție. Social-democrații, atac direct pe Facebook: „Nu face nimic” / Replica dată

Într-o postare pe Facebook, Partidul Social-Democrat acuză că în timp ce reprezentanții partidului din Guvern sunt implicați în elaborarea mai multor reforme, miniștri USR nu fac nimic.

„În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”, arată postarea social-democraților.

Ei transmit că PSD lucrează deja la un pachet de relansare economică. Luni, președintele interimar al partidului Sorin Grindeanu, a declarat că primul draft a fost făcut de Radu Oprea, secretarul general al Guvernului.

„Radu Oprea, cu alți colegi, a făcut un prim draft, va fi lucrat, după care îl vom prezenta. E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație. Trebuie să ne reocupe relansarea economică”, spunea luni Grindeanu.

Totodată, PSD acuză că deși ministerul Economiei, condus de Radu Miruță (USR), ar fi trebuit să elaboreze un pachet de stimulare economică, USR nu s-a ocupat de acest pachet, spun social-democrații.

Într-o reacție pentru HotNews, ministrul Economiei a spus că PSD va vedea măsurile și că supărarea vine de fapt din cauza faptului că cineva face în sfârșit curățenie.

„O să le vadă (n.red. măsurile). Pe de altă parte, supărarea PSD este că cineva face în sfârșit curățenie. Stimulare economică pe un fundament toxic, e non sens. Când faci curățenie, se mai ridică praful”, a declarat Radu Miruță.