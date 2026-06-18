PSD cere conducerii PNL să îl suspende pe Ciprian Ciucu din toate funcțiile din partid și să îi retragă sprijinul politic

PSD a cerut joi conducerii PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei și să îl suspende din toate funcțiile deținute în partid, după ce edilul, prim-vicepreședinte al PNL, a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mită.

„PNL trebuie să-i retragă imediat sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu după punerea sa sub acuzare pentru fapte de corupție”, a transmis PSD într-un comunicat de presă.

Social-democrații „solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție”.

PSD susține că, după plasarea lui Ciprian Ciucu sub control judiciar, conducerea PNL „trebuie să dispună de urgență suspendarea acestuia din toate funcțiile deținute în partid și să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei”.

Social-democrații afirmă, de asemenea, că edilul ar trebui să facă „pasul în spate” din funcția publică pe care o ocupă, pentru ca acuzațiile care îl vizează să nu afecteze imaginea instituției.

„Este obligatoriu ca acest partid să facă ceea ce susțineau că trebuie să facă oamenii politici în astfel de situații”

„​Având în vedere propaganda pro-justiție și anti-corupție desfășurată ani de zile de către PNL, este obligatoriu ca acest partid și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu să facă exact ceea ce susțineau că trebuie să facă oamenii politici în astfel de situații:

​1.⁠ ⁠Să se abțină să comenteze deciziile sau acțiunile magistraților, chiar dacă acum le consideră neîndreptățite. Orice astfel de comentariu reprezintă o formă de presiune politică asupra justiției.

​2.⁠ ⁠Să nu invoce prezumția de nevinovăție, chiar dacă aceasta este garantată de Constituția României. Această prezumție nu poate justifica menținerea „unui penal în funcții publice”. Este obligatoriu ca acesta să se retragă din politică și să revină doar în cazul în care va fi achitat prin soluție definitivă și irevocabilă.

​3.⁠ ⁠Să inverseze sarcina probei și să-i solicite lui Ciprian Ciucu „să-și demonstreze singur nevinovăția” față de faptele de corupție pentru care este acuzat.

​4.⁠ ⁠Dacă prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu refuză să se retragă din funcția de primar general, atunci PNL trebuie să ceară bucureștenilor să protesteze pentru a cere „penalului Ciucu” să nu mai ocupe funcții publice”, a mai transmis PSD.

PSD solicită și organizațiilor neguvernamentale care au militat împotriva corupției să reacționeze și în acest caz.

„​Nu în ultimul rând, PSD solicită tuturor organizațiilor non-guvernamentale care au militat cu aplomb pentru combaterea corupției să acționeze cu aceeași energie pentru condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată”, au conchis social-democrații.