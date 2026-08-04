PSD cere intervenția procurorilor împotriva USR, după „amenda modică” pe care a primit-o Dominic Fritz: „Un abuz în serviciu scandalos”

PSD susține că prefectul USR din Timiș, Paul Finta, comite „un abuz în serviciu scandalos” pentru că nu constată „încetarea mandatului de primar” al Timișoarei în cazul lui Dominic Fritz, liderul USR, preferând în schimb să îi aplice „doar o amendă modică de 10% din salariu”.

În iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotărârea Curţii de Apel Timişoara prin care primarul municipiului, Dominic Fritz, a fost găsit în conflict de interese administrativ. Primarul USR al Timișoarei a anunțat că astăzi, în urma procesului pierdut cu Agenția Națională de Integritate, Prefectura Timiș a emis un ordin prin care îi „taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni”.

PSD a transmis apoi un comunicat de presă în care susține că legislația și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție „prevăd clar că, în situația lui Dominic Fritz, mandatul alesului local încetează de drept din momentul în care instanța a confirmat definitiv și irevocabil conflictul de interese”.

Astfel, social-democrații îl acuză pe prefectul USR de Timiș de „un abuz în serviciu scandalos, comis în disprețul legilor și deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

„PSD solicită Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Afacerilor Interne să intervină urgent împotriva acestui abuz și să conteste la instanța de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiș”, scrie în comunicatul partidului condus de Sorin Grindeanu.

PSD vrea „o anchetă penală împotriva reprezentanților USR”

PSD cere intervenția procurorilor, acuzându-i pe reprezentanții USR de „utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice”.

„PSD solicită parchetului să declanșeze o anchetă penală împotriva reprezentanților USR pentru utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese”, a mai declarat Biroul de Presă al PSD.

Social-democrații susțin că reprezentanții USR din Parlament și din administrația locală fac demersuri „disperate” pentru „a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese”.

„USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca «Fără penali în funcții publice», USR a devenit partidul penalilor și condamnaților”, mai susține PSD.

Ce spune PSD despre legea ANI

Cu sprijinul AUR, PSD a adoptat un amendament la legea pentru reforma ANI ce prevede că persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii. USR și PNL au susținut că amendamentul este neconstituțional.

Proiectul, un jalon de 770 de milioane de euro în PNRR, a trecut luni de Camera Deputaților și a fost înaintat Senatului, camera decizională.

În comunicatul de marți, „PSD denunță faptul că reprezentanții USR au încercat, fără succes, să strecoare în noua Lege a integrității o serie de amendamente care anulau sancțiunile aplicabile în situația de conflict de interese în care se află șeful lor de partid”.