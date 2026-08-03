Legea ANI, la vot în plenul aproape gol. 234 de deputați prezenți, doar o treime în plen

Deputații se pregătesc să voteze luni seară legea pentru reforma ANI, jalon de 770 de milioane de euro în PNRR. Astăzi Comisia juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR: persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii, iar soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese.

Proiectul a reintrat pe circuitul parlamentar vineri, după ce săptămâna trecută, același proiect a picat la vot în Senat, chiar din cauza amendamentului PSD.

Plenul Camerei Deputaților este aproape gol luni seară. Prezenți la plen sunt 234 din cei 330 de deputați, iar cei mai mulți au ales să participe online. Astfel, în sală sunt prezenți aproximativ 80 de deputați, la ședința în care are un singur punct de ordinea de zi – legea ANI.

Proiectul de reformă a ANI a primit luni raport favorabil, după o ședință a Comisiei juridice de la Camera Deputaților care a durat mai bine de trei ore. În această ședință, PSD și AUR s-au ajutat reciproc să-și treacă amendamentele, în lipsa voturilor de la USR și PNL.

În comisie a fost adoptată o prevedere potrivit căreia persoanele care au primit o decizie definitivă privind starea de incompatibilitate sau de conflict de interese înainte de a intra în vigoare legea își vor pierde funcția, dacă cei trei ani de interdicție nu s-au scurs.

Este amendamentul care îl poate face pe Dominic Fritz, liderul USR, să își piardă mandatul de primar al Timișoarei pentru că în iunie 2026 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Fritz este în conflict de interese, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate.

Săptămâna trecută, la votul din plenul Senatului, care e cameră decizională pe acest proiect, senatorii AUR și-au scos cartelele din tableta de vot, iar liberalii și senatorii USR au ales opțiunea „prezent nu votez”, astfel că proiectul a fost respins.

Decizia PNL și USR de a nu vota a fost generată de amendamentul propus atunci de PSD, care prevedea același lucru cu cel adoptat azi de comisie – că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul.

AUR: Soții, soțiile și partenerii să depună declarații de avere și de interese

AUR și PSD au votat împreună și pentru a trece amendamentele propuse de deputatul AUR Valeriu Munteanu.

Amendamentul AUR la legea ANI: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelor dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu secretarul general al Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”.

A trecut și un alt amendament propus tot de deputații AUR, care spune că aceste declarații trebuie făcute publice.

Ce urmează

După votul din Camera Deputaților, indiferent de rezultat, proiectul merge la Senat.

Marți va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, iar miercuri proiectul va fi dezbătut și votat în plen. Senatul este cameră decizională în acest caz, astfel că dacă legea va fi adoptată va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Pentru a nu pierde cele 770 de milioane de euro, bani nerambursabili din PNRR, legea trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial până la 31 august.