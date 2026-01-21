PSD cere președintelui și MAE să solicite clarificări asupra unei noi legi: „Afectează în mod vădit comunitatea românească”

PSD a transmis miercuri că cere lămuriri de la Administrația Prezidențială și de la Ministerul de Externe, după ce în Ucraina a intrat în vigoare o lege care nu le mai permite românilor să aibă dublă cetățenie.

„​Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie”, transmite PSD printr-un comunicat de presă.

Social-democrații spun că faptul că România nu este inclusă pe lista țărilor unde poate fi aplicată dubla cetățenie „afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean” și că este o reglementare profund nedreaptă.

Mai mult, ei transmit că abordarea „arbitrară” a autorităților ucrainene poate afecta aderarea țării la Uniunea Europeană.

​„PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme având în vedere că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din țara vecină”, scrie în comunicatul de presă.

Social-democrații amintesc de faptul că România „a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei pentru care noua legislație ucraineană permite acorduri de dublă cetățenie”.

Ce prevede legea din Ucraina

Legea a fost adoptată de Parlamentul de la Kiev în iunie 2025 și a intrat în vigoare pe 16 ianuarie.

Parlamentarii ucraineni spuneau atunci că legea va simplifica procedurile pentru copiii născuți în străinătate din părinți ucraineni, precum și pentru ucrainenii care obțin o altă cetățenie prin căsătorie. Legea va facilita și obținerea cetățeniei ucrainene pentru străinii care luptă pentru Ucraina pe front.

Aceeași lege stabilește modul în care cetățenii pot obține cetățenia multiplă, dar și lista țărilor cu care Ucraina are acord de dublă cetățenie. Este vorba de Polonia, Cehia, Germania, Canada și Statele Unite, potrivit publicației ucrainene Mezha. Pe lista statelor nu figurează și România.

Practic, legea le permite cetățenilor ucraineni din aceste țări să dobândească a doua cetățenie fără să renunțe la cea ucraineană.