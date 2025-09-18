PSD continuă atacurile la adresa lui Bolojan: „Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat” / „Nu vom agrea un astfel de pachet”

Reprezentanții PSD, la o conferință de presă după consultările avute cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni din București, 19 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, i-a transmis deputatul PSD Mihai Fifor premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că vrea „să bulverseze” administraţia publică locală prin măsurile propuse. La rândul ei, Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD din Craiova, spune că partidul nu poate agrea reforma în varianta actuală.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și reducerea posturilor din administrațian locală sunt două teme majore care provoacă la acest moment tensiuni în coaliție.

În timp ce Ilie Bolojan vrea o reducere de 10% din totalul posturilor ocupate efectiv în administrația locală, ceea ce ar însemna ca 13.000 de funcționari să fie concediați, PSD continuă să se opună reformei administrației publice.

Lia Olguța Vasilescu: „Nu vom agrea un astfel de pachet”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de nu poate fi făcută reforma în varianta lui Ilie Bolojan, care vrea ca 13.000 de angajați să fie disponibilizați.

„Problema este că de la început s-a pornit pe niște baze false, în sensul că se știa că sunt 330.000 de angajați în administrația publică locală, s-a dovedit până la urmă că sunt doar 125.000 de funcționari. Foarte multe dintre primării deja au făcut disponibilizări și-au redus schemele de personal și acum nu știm ce se întâmplă în aceste cazuri, pentru că dacă se mai face încă o reducere, vor intra efectiv în incapacitate de funcționare. Mai ales la primăriile care sunt de localități mici, de comune, unde dacă nu există clar prevăzut în legislație că schema de funcționare este de minim 10 posturi”, a spus primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a mai spus că după consultările de miercuri de la Guvern nu au fost luate decizii privind reforma administrației.

„N-am plecat cu nicio concluzie, pentru că noi am formulat câteva amendamente, am venit cu niște propuneri, chiar și acum e întreagă dezbatere pe grupul primarilor de municipii, unii dintre ei, pe bună dreptate, spun că nu se poate face această reformă așa cum a fost gândită inițial, pentru că nicio autoritate nu seamănă cu alta”, a mai spus aceasta.

Primarul Craiovei a punctat că PSD nu poate agrea reforma în varianta actuală.

„Eu sper că se va ajunge la o concluzie cu această reformă. Pentru asta însă trebuie să stăm toți la masă. Să vedem dacă se acceptă sau nu aceste propuneri pe care noi le-am făcut, pentru că dacă nu se acceptă și primăriile devin nefuncționale, vă dați seama că nu putem merge mai departe. Noi nu putem să agreăm un astfel de pachet”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Mihai Fifor: „Bolojan vrea să bulverseze și administrația publică locală”

O altă voce din PSD care îl critică pe Bolojan este deputatului PSD Mihai Fifor, care îi transmite premierului că „măsurile de austeritate trebuie să înceteze”.

Fifor susține că premierul vrea „să bulverseze” administrația publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia, menționând că acesta ar trebui să se concentreze pe o reformă administrativ-teritorială „dacă vrea cu adevărat să intre în istorie pe un cal alb”.

„Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnifcativ asupra deficitului dar au creat haos și tensiuni uriașe în sistem, premierul Bolojan vrea acum să bulverseze și administrația publică locală. Logica e aceeași: sacrificii mari pentru oameni și comunități, beneficii financiare minore pentru stat”, scrie Mihai Fifor, într-un lung mesaj postat joi dimineață pe pagina sa de Facebook.

„În administrația locală, disponibilizarea a 13.000 de angajați înseamnă o economie netă de doar 1,15 miliarde lei/an – 0,06% din PIB –, nesemnificativă față de deficitul de peste 120 miliarde lei. În schimb, costurile sunt imense: blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor, pierderi de fonduri europene și tensiuni sociale accentuate în prag de iarnă”, mai spune deputatul PSD.

Românii care lucrează la stat, „exact în linie cu media europeană”

În continuare, Mihai Fifor prezintă date despre care spune că „arată limpede că România nu are o administrație „supradimensionată”, așa cum s-a indus opiniei publice, cu bună știință, ani la rând”.

„Din cei aproximativ 8,6 milioane de angajați, doar 16–17% lucrează la stat – exact în linie cu media europeană, unde ponderea este de 16–18% (Eurostat). Mai mult, state dezvoltate precum Franța sau Germania au procente chiar mai mari, iar țările nordice, considerate modele de eficiență și calitate a serviciilor publice, ajung la 25–30% din totalul angajaților (OECD). Diferența nu o face numărul, ci modul în care administrația este organizată, digitalizată și profesionalizată”, spune Mihai Fifor.

„Întrebarea legitimă în această situație este: cui folosește această măsură, dacă economia este insignifiantă? Nu bugetului, nu cetățenilor, nu comunităților locale”, adaugă Fifor.

„Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”

Mihai Fifor mai spune că Ilie Bolojan „rămâne surd” la analizele venite din partea primarilor sau a structurilor asociative ale administrației care au experiență în gestionarea comunităților.

1În loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat, făcând din disponibilizări „cheia de boltă” a ideii sale de reformă. Doar că o cheie de boltă, dimensionată greșit, nu susține construcția, ci duce la prăbușirea ei. Oare nimeni nu i-a spus asta premierului? Sau pur și simplu nu a vrut să audă?”, mai spune deputatul PSD.

„Una peste alta, un lucru e cert: măsurile de austeritate trebuie să înceteze. Soluția nu stă în concedieri colective și în împovărarea populației, ci în REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE și în stimularea economiei”, conchide Mihai Fifor.