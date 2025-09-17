VIDEO „S-a bifat”. Primarii din țară, nemulțumiți de faptul că Ilie Bolojan i-a chemat la o discuție la care nu a mai venit

Reprezentații primarilor din țară au fost invitați miercuri de la ora 16:00 la Guvern pentru a discuta despre proiectul privind reforma administrației locale. La finalul acesteia, ei s-au arătat nemulțumiți de faptul că premierul Ilie Bolojan nu a participat la ședință: „Domnul premier ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”, a spus președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu. „Premierul a lipsit fără nicio explicație”, a adăugat și primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu.

Bolojan nu a mai participat la întâlnirea de la ora 16:00, de la Guvern, la care i-a invitat pe reprezentații primarilor din țară. Șeful guvernului nu a mai ajuns pentru că ședința PNL, începută la ora 14:00, s-a întins pe mai multe ore.

Așa s-a ajuns ca primarii să nu se mai întâlnească cu premierul Ilie Bolojan, ci doar cu vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, cu care au avut „o discuție tehnică”.

„Discuțiile au fost tehnice, dar nu cu dl. Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, n.r.) aveam noi de făcut aceste discuții, pentru că dumnealui a fost cam de fiecare de acord cu ceea ce am propus noi. Până la urmă, înțelegem că la Guvern sunt două variante pentru reducerea de personal, pentru că asta ne interesează cel mai mult din ce s-a discutat acolo. Celelalte detalii, dacă vreți, le discutăm și aici, dar în principiu cele două variante sunt fie se face o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT (Unitate Administrativ-Teritorială, n.r.), ceea ce nu este convenabil în special pentru cei corecți, pentru că sunt unii care au un număr redus de personal și atunci se face aceeași reducere de 10% cu ceilalți care poate au mai mulți angajați și nu este corectă. Iar a doua variantă, ca din total posturi să fie o reducere de 40%, cu o frână de 20% din cele ocupate deja. Cu alte cuvinte să nu fie disponibilizări mai mari de 20% din posturile efectiv ocupate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, după discuțiile de la Palatul Victoria.

„Însă toate aceste se vor tranșa în coaliție, unde bineînțeles că fiecare partid își va spune și punctul de vedere”, a adăugat ea.

„Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate. Eu am propus niște amendamente care ar putea să rezolve aceste chestiuni, dacă amendamentele noastre vor fi luate în calcul. Să știți că majoritatea amendamentelor de altfel nici nu au niciun fel de impact financiar. Deci nu văd de ce nu ar fi aprobate. Momentan, nu pot să vă spun nimic, pentru că dl. premier nu a fost prezent la această dezbatere, ca să ne spună dacă se acceptă aceste propuneri pe care noi le-am făcut, așa că… Dl. premier ne-a invitat la această dezbatere. Nu, nu ni s-a oferit nicio explicație (pentru absența lui Ilie Bolojan, n.r.), ni s-a spus la începutul ședinței că ar putea să vină. Noi am fost astăzi invitați ca să discutăm cu premierul. Nu vom mai avea o discuție, cred că s-a vrut să se bifeze că astăzi s-a prezentat pachetul autorităților locale și s-a bifat, pentru că… noi am venit la această discuție, cineva din partea guvernului a venit, dl. premier n-a fost, asta este situația. Ei și-au bifat până la urmă…”, a punctat primarul Craiovei.

La rândul său, Lucian Stanciu Viziteu le-a declarat reporterilor: „Am fi preferat toți, am fost în cameră cel puțin 12 primari, președinți de consilii județene, șefi de organizații reprezentative, la o întâlnire cu premierul care a lipsit și nu ne-a dat nicio explicație”.

HotNews a solicitat un punct de vedere de la Guvern privind motivul absenței premierului Ilie Bolojan de la ședința cu reprezentații primarilor. În momentul în care vom primi un răspuns, vom reveni.

Lia Olguţa Vasilescu: Ministerul Dezvoltării a propus o reducere a 13.000 de posturi din administraţie

Primarul Craiovei a adăugat că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi din administrație.

Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrative teritorială în parte”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu, după discuţiile de la sediul guvernului.

Ea a confirmat că în a doua variantă propusă de ministrul Cseke Attila era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administraţie.

„Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după şedinţa de coaliţie, în care am spus că, dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime aprobate, ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona. Şi mă refer aici la primăriile de comune, unde, dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva. Unul este contabilul-şef, altul este juristul sau secretarul, altul se ocupă de registrul agricol, altul de urbanism şi aşa mai departe. Deci, ca o primărie să fie funcţională, trebuie să existe această schemă minimă de personal”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a mai spus că în şedinţă a prezentat faptul că nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislaţia aşa a fost. „La sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgaţi în schema de personal, la sectorul 3 domnul Negoiţă îi are pe cei care se ocupă de spaţiile verzi, în schema de funcţionare, toti avem, până la urmă, cluburile sportive în schema de funcţionare a primăriei. Deci, până la urmă, de unde facem aceste reduceri? Asta am spus şi eu în şedinţa tehnică de astăzi, că ar trebui făcută, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure, de exemplu, cheltuielile de personal, o grilă foarte clară de salarizare”, a menţionat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că trebuie să facă Ministerul Dezvoltării această grilă de personal, în mod evident.

„Aici cei de la comune au o problemă, în sensul că în localităţile care sunt aproape de marile oraşe au avut situaţii în care, dacă nu ofereau o anumită sumă de bani, automat funcţionarii le plecau către marile oraşe. Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate”, a spus edilul.

Impas în coaliție

Ședința coaliției de guvernare s-a încheiat miercuri după mai bine de 3 ore de discuții. Liderii coaliției nu au reușit să ajungă la niciun acord pe subiectele importante: plafonarea adaosului comercial la produsele de bază și reforma administrației locale.

Variantele privind aceste două subiecte vor fi analizate de fiecare partid din coaliție în parte până săptămâna viitoare, când este posibil să existe o decizie finală, conform surselor HotNews.

„A fost o discuție productivă în legătură cu funcționarea coaliției”, au declarat aceleași surse din coaliție.

Discuțiile au avut loc la guvern, de la ora 10:00, mai întâi între președinții partidelor din coaliție, iar de la ora 11:00 în cadru mai larg, cu mai mulți lideri din conducerea PSD, PNL, USR și UDMR.

Reforma administrației publice locale a creat, de asemenea, un blocaj în coaliție. Astăzi, liderii partidelor de guvernare urmau să aibă o nouă discuție cu cifrele venite din teritoriu cu privire la numărul de angajați și cheltuielile pe care le are statul cu aceștia.

Iniţial, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a propus o reducere cu 25% a grilei din administraţia locală, însă reforma viza doar posturile vacante.

„Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a reacţionat premierul Ilie Bolojan.

Practic, statul nu ar fi făcut nicio economie, din moment ce posturile oricum nu erau ocupate, ci figurau doar pe hârtie, notează News.ro. În replică, Ilie Bolojan a cerut ca numărul posturilor ocupate să fie redus cu 10%, astfel încât statul să reducă cheluielile cu administraţia publică locală. Asta înseamnă 13.000 de angajaţi concediaţi din primării şi consilii judeţene.

PSD, partidul care numără cei mai mulţi primari şi cei mai mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene din România, s-a opus, dar a propus ca variantă alternativă reducerea cheltuielilor din primării şi Consilii Județene cu 10%, ceea ce ar fi evitat disponibilizările. În schimb, Ilie Bolojan a respins varianta PSD, pe motiv că primăriile care îşi gestionează corect bugetul ar fi afectate pe nedrept.

De altfel, înainte de şedinţa coaliţiei, doi vicepreşedinţi social-democraţi de CJ – Gabriel Zetea (Maramureţ) şi Gheorghe Şoldan (Suceava) – au anunţat reduceri în cadrul instituţiilor pe care le conduc.

De asemenea, şi UDMR a fost împotrivă. Fără sprijinul celor 100 de primari din judeţele dominate de comunitatea maghiară, UDMR riscă să nu treacă pragul electoral la alegerile parlamentare. Nici liberalii nu au acceptat în unanimitate măsurile propuse de şeful Executivului.

Mai mulţi primari PNL i-au transmis lui Ilie Bolojan că vor pleca la AUR dacă vor fi obligaţi să dea oameni afară, susţin surse politice citate de News.ro. Primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene susţin că vor fi taxaţi de electorat la următoarele alegeri dacă vor impune măsuri de austeritate.

Totodată, PSD vrea să aducă în discuție și pachetul de relansare economică, prezentat săptămâna trecută de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.