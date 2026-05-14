PSD insistă că Oana Gheorghiu a greșit când a trimis către STS și ADR mailuri în care întreabă dacă sunt interesate de serviciile unui grup german

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut joi, într-o conferință de presă, o anchetă privind activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu pe care o acuză că „a avut un obiectiv de a facilita, de a favoriza anumite companii, mai ales externe”.

Tot joi, sindicatul angajaților din Guvern i-au cerut demisia și au acuzat-o de lobby în favoarea unei companii străine, iar fostul președinte ADR, Bogdan Vlad, a acuzat-o de presiuni care s-au finalizat cu demiterea sa.

În replică, Oana Gheorghiu a precizat pe Facebook că toate activitatea ei a fost publică și transparentă, iar cele invocate nu caracter comercial sau secret, ci au fost discuții exploratoriu despre care a comunicat inclusiv în spațiul public.

De unde a pornit conflictul

În luna februarie, vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis mai multe mailuri de o adresă oficială a guvernului către instituții în care întreabă dacă sunt interesate de serviciile companiei Schwarz Digits, a dezvăluit miercuri publicația Gândul. Această companie este o filială a gigantului german Schwarz care deține, printre altele, magazinele Kaufland și Lidl.

Printre instituțiile către care a dat mailuri se numără Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) sau Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum și având în vedere direcțiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependențelor tehnologice, guvernanța datelor și consolidarea rezilienței infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes”, se menționa într-un astfel de mail prezentat de Gândul.

Publicația atrăgea atenția și asupra unui posibil trafic de influență întrucât în trecut Kaufland a donat 250.000 de euro pentru un proiect la care lucra Gheorghiu pe vremea când era parte din societatea civilă și activa pentru „Dăruiește Viață”. Într-un răspuns pentru Euronews, Oana Gheorghiu declară că demersul de a transmite către unele instituții o întrebare privind eventuale nevoi sau domenii de interes nu reprezintă trafic de influență.

Reacțiile politice

Într-o conferință de presă organizată joi, senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut o anchetă privind activitatea vicepremierului. El a invocat două subiecte: raportul întocmit privind o posibilă listare la bursă a unor pachete minoritate de la companii de stat, respectiv schimbul de mailuri cu ADR și STS.

„Așadar, doamna vicepremier Gheorghiu recidivează. Vedem acum că, în mod constant, a avut un obiectiv de a facilita, de a favoriza anumite companii, mai ales externe, iar lucrurile astea, evident, cred că nu trebuie să rămână așa din partea instituțiilor statului’, a declarat liderul senatorilor PSD, citat de Agerpres.

El a subliniat că așteaptă măsuri după instalarea următorului Guvern. Activitatea vicepremierului Gheorghiu a fost pe larg criticată în moțiunea depusă de PSD și AUR care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

„Doamna Gheorghiu va fi trimisă acasă, iar organele statului să cerceteze felul în care oameni de afaceri negociază direct cu un înalt funcționar al Guvernului vânzarea acțiunilor statului, participațiuni, contracte și tot felul de lucruri în mod netransparent, vădit în interesul acelor companii”, a continuat el.

Fostul președinte ADR a acuzat presiuni

Joi, a ieșit public cu o reacție și fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad. El a fost demis din fruntea instituției pe 1 mai printr-o decizie a premierului Bolojan. Atunci, ministrul Economiei, Irineu Darău, îl acuza pe Vlad de „eşecuri în lanţ” ale ADR care „trebuie să aibă consecinţe”, referindu-se inclusiv la sincopele de la Ghișeul.ro și SEAP.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.

Dragoș Vlad a declarat pentru Gândul că se gândește să depună plângere penală și „a simțit o presiune” care nu a venit doar din partea vicepremierului Gheorghiu ci și din partea ministrului Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, și a consilierului său.

„Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei, iar eu am întrebat: ce legătură are? Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz? Au apărut tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp”, a acuzat Dragoș Vlad.

La șefia ADR, Dragoș Vlad a fost numit în 2022 cu susținere de la președintele PSD de la acea vreme, Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.

Oana Gheorghiu: „Informațiile sunt complet false”

Vicepremierul a declarat că afirmațiile lui Dragoș Vlad sunt „complet false” și „construiesc, în mod artificial, suspiciunea unui demers nelegitim acolo unde a existat doar un schimb instituțional de informații, în logica identificării unor posibile soluții utile pentru procesul de digitalizare”.

„Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial. Ele au fost discuții exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potențial al instituțiilor statului român, pentru a înțelege ce tipuri de soluții sau expertiză există și dacă unele dintre acestea ar putea fi relevante pentru nevoile administrației publice”, a afirmat Oana Gheorghiu, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a subliniat că toată comunicarea cu compania germană a fost publică și pe social media și în registrul public de transparență.

„Aceste întâlniri nu doar că au fost comunicate public, inclusiv pe social media, încă din 20 ianuarie, dar ele au fost și incluse în registrul public de transparență al Guvernului, RUTI. A sugera că ar fi existat ceva ocult sau ascuns este, așadar, pur și simplu fals”, a mai precizat ea.