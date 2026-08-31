PSD, ședință la Sinaia pentru formarea noului guvern



Liderii social-democrați se întâlnesc, luni, la Sinaia, să discute strategia privind formarea unei majorităţi care să voteze un nou Guvern, la aproape patru luni de când Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR.

Conducerea PSD se reuneşte, luni, cu o zi înainte de începutul sesiunii ordinare de toamnă a Parlamentului, pe agenda aflându-se strategia partidului pentru formarea unei noi majorităţi, în Legislativ, care să voteze un nou guvern, dar şi priorităţile legislative ale noii sesiuni, potrivit News.ro.

Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte începând cu ora 11:00, la Sinaia, iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD.

Formarea guvernului, prioritatea PSD

Prioritatea PSD, în noua sesiune de toamnă a Parlamentului este deblocarea numirii unui premier şi strângerea unei majorităţi care să voteze un nou Executiv.

Pe perioada verii, parlamentarii au lucrat în sistem hibrid, putând vota şi de la distanţă proiectele, în cadrul sesiunilor extraordinare convocate pentru adoptarea proiectelor din PNRR.

În cazul votului pentru un nou Guvern, acest tip de vot nu era posibil, aleşii fiind obligaţi să fie prezenţi în Parlament, astfel că întreaga procedură de desemnare s-a blocat.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat pe parcursul verii că va purta negocieri cu parlamentari pentru realizarea unei majorităţi. La începutul lunii august, el arăta că nu are încă această majoritate strânsă pentru susţinerea unui guvern.

„Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”, mai spunea Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele politice pe tema formării unui guvern.

Nicușor Dan: „Ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă”

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a afirmat săptămâna trecută șeful statului.

Șeful PSD anunţa că, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare a Parlamentului, în mod sigur se va intra în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru, el precizând că România are nevoie de un nou guvern, cu puteri depline.

Grindeanu a mai spus că îi este foarte greu să creadă că poate să mai existe vreo majoritate care să conţină PSD şi USR.

Întrebat dacă ia în calcul o majoritate care să conţină o parte dintre liberali, care ar dori să fie la guvernare, Grindeanu a spus: „Nu vreau eu să vorbesc în numele lor, nu e treaba mea. Treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate”.

Scenariu luat în calcul: Premier independent cu miniştri politici

Un scenariu luat în calcul este al unui premier independent, cu miniştri politici, au declarant surse politice pentru News.ro.

USR a anunţat deja că nu va face parte din niciun guvern din care face parte PSD, la fel şi liberalii, formaţiunile având şi rezoluţii votate în forurile de conducere.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că aşteaptă o desemnare din partea preşedintelui.

„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a spus Kelemen Hunor.

Bolojan, interimar la Palatul Victoria, deşi a fost demis de la începutul lunii mai

Clasa politică se confruntă, de patru luni, cu un blocaj total în instalarea unui nou guvern, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis de Parlament, în data de 5 mai, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, după ce sociali-democrații au rupt coaliția și au demisionat în bloc din Executiv.

Preşedintele l-a desemnat premier pe consilierul său, europarlamentarul Eugen Tomac, însă acesta s-a retras în ultimul moment, anticipând că guvernul pe care dorea să îl formeze nu va strange sprijinul necesar, astfel că nu s-a ajuns la un vot în Parlament.

Nicuşor Dan l-a desemnat, apoi, pe liberalul Adrian Veştea, fără acordul conducerii PNL. Acesta a picat la vot, în Parlament, nefiind susţinut nici de PNL, nici de USR şi nici de AUR.

Siegfried Mureşan și Sorin Grindeanu, propunerile PNL și PSD

Preşedintele Nicușor Dan a anunţat, după cele două tentative eşuate, că nu va mai face o nominalizare de premier până când partidele nu vin la el cu o majoritate clară.

PSD l-a propus premier pe preşedintele formaţiunii, Sorin Grindeanu, în timp ce PNL-USR şi UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, însă şeful statului a decis să nu mai nominalizeze, pe perioada verii, niciun premier, în condiţiile în care Parlamentul a intrat în vacanţă.

Șeful statului a declarat, atunci, că a luat decizia de a nu desemna pe niciuna dintre cele două propuneri ale partidelor, pentru că, spre deosebire de situaţiile anterioare, acum este o certitudine că un astfel de guvern nu trece.