PSD și AUR nu renunță la amendamentele la noua lege ANI. Proiectul merge la votul final

PSD și AUR și-au reconfirmat amendamentele la legea menită să reformeze Agenția Națională de Integritate, în ciuda propunerilor de eliminare venite din partea USR. Acum, proiectul urmează să ajungă în plenul Senatului, for decizional.

USR a cerut eliminarea amendamentului PSD care îi poate lăsa fără mandat pe cei care au primit decizii definitive incompatibilitate sau de conflict de interese – chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Amendamentul a fost respins cu voturile AUR și PSD.

În timpul dezbaterilor, a fost adus în discuție amendamentul propus de AUR, care a fost adoptat la Camera Deputaților și care prevede că și partenerii demnitarilor, nu doar soții sunt obligați să depună declarații de avere și de interese, iar ANI trebuie să le facă publice. USR a propus eliminarea și a acestui amendament.

Șeful ANI: „Nu folosim instituția martorilor, instituția interceptărilor”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, s-a întrebat dacă și relațiile dintre o femeie demnitar și o altă femeie sau între un bărbat demnitar și un alt bărbat este considerată o „relație asemănătoare acelora dintre soți” și ce mecanisme de verificare ar putea avea ANI.

Nicolae Vlahu, senator AUR a spus că sintagma de „persoană care are relații asemănătoare acelora dintre soți” apare în mai multe legi în vigoare „inclusiv în Codul Penal, la definiția membrului familiei.

„Am întrebat dacă ANI poate aplica, dacă are capacitatea de a face această verificare, nu discutăm despre prevederile din penal”, a insistat Fenechiu.

Bogdan Sticlosu, președintele ANI, prezent și el la ședința comisiei juridice, a spus că „agenția este o instituție administrativă, activitatea se face pe bază de mandat, nu folosim instituția martorilor, instituția interceptărilor. Nu am putea demonstra astfel de relație, nu avem mecanisme”.

Senator AUR: Amendamentul „nu vizează amantele, ci doar relațiile asemănătoare dintre soți”

Apoi, au continuat dezbaterile dintre senatori.

„Dacă există o sesizare către ANI prin care cineva spune că X demnitar are o relație cu cineva, ANI va trebuie să se sesizeze. ANI va trebui să stabilească, va chema demnitarul și el va spune că nu are o relație asemănătoare, ci că doar se vede din când în când”, a mai spus liberalul Fenechiu.

În replică, Nicolae Vlahu a explicat că amendamentul „nu vizează amantele, ci doar relațiile asemănătoare dintre soți. Sintagma prevăzută de lege este aceea a concubinajului. Aceasta este pe scurt definiția celor care desfășoară relații asemănătoare cu cele printre soți”.

USR: „O nebunie, este o bătaie de joc”

La rândul său, senatorul USR Ștefan Pălărie a spus că este „cvasi-imposibil pentru ANI să identifice cine încalcă legea”:

„Aceasta sintagmă a fost luată din Codul Penal, acolo este vorba despre violența domestică, de exemplu, e vorba despre elemente de verificare «post». Vine poliția, identifică dacă aveau sau nu o viață conjugală. Sute de mii de persoane să fie obligate să declare, iar ANI să nu poată verifica, face legea pur și simplu impracticabilă. Dacă o persoană trăiește 6 luni cu cineva și 6 luni cu altcineva, cine trebuie să depună declarația? Este o nebunie, este o bătaie de joc”, a adăugat senatorul USR.

USR și senatorii liberali au votat „pentru amendament”, senatoarea PACE Cosmina Cerva s-a abținut, în timp ce senatorii AUR și PSD au format majoritatea pentru a respinge amendamentul.

Declarațiile de avere și interese ale candidaților, depuse și fizic – amendament susținut de PSD și AUR

Cu voturile PSD a mai trecut o serie de amendamente propuse de AUR potrivit cărora candidații nu mai trebuie să depună declarațiile de avere și de interese exclusiv printr-o secțiune separată a platformei e-DAI, ci o pot face și fizic.

În timpul dezbaterilor, președintele ANI a spus că în timpul perioadelor electorale, vor fi depuse mii de declarații, „e mult mai simplu online, e vorba de costuri, de scanări, de exemplu”.

Laurențiu Plăeșu, liderul senatorilor AUR, i-a reproșat că „vă gândiți doar la Agenție, nu și la candidați. Atâția oameni ar trebui să se înroleze online, nu toată lumea este capabilă, pentru unii poate fi chiar o piedică în fața candidaturii”.

Sticlosu a explicat din nou că Agenției îi va fi imposibil să genereze declarația de interese financiare, care este o combinație dintre datele din declarația de avere și cele din declarația de interese, „pentru că noi avem nevoie de ele în format digital”.

Potrivit acestuia, asta înseamnă că la alegeri, dacă un candidat nu va depune declarațiile de avere și de interese în format digital, ANI nu va putea să publice acele declarații de interese financiare.

Vizați de noul amendament sunt candidații pentru funcțiile de:

Președinte al României

Deputat sau senator

Consilier județean sau local

Primar

Europarlamentar

Amendamentul a trecut cu voturile PSD, AUR și PACE, în timp ce USR și PNL nu l-au susținut.

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