Amendament AUR, trecut cu voturile PSD: Și partenerii demnitarilor, nu doar soții, trebuie să depună declarații de avere

Un amendament propus de AUR care prevede că soții, soțiile, dar și concubinii trebuie să completeze declarația de avere și pe cea de interese a fost adoptat de comisia juridică a Camerei Deputaților, cu voturi de la PSD.

AUR anunțase luni că va vota Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese ale persoanelor care ocupă funcții publice.

În aceeași comisie juridică, PSD a reușit să treacă, cu voturile AUR, un amendament PSD la legea reformei ANI care prevede că persoanele găsite definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd automat funcția sau mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii – chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii.

Ce prevede amendamentul AUR trecut cu voturile PSD

Amendamentul AUR la legea ANI: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelor dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu secretarul general al Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”.

Ramona Bruynseels, deputată AUR, a spus că există exemple de averi care nu pot fi justificate și că regulile privind declarațiile de avere au fost modificate „numai pentru domnul președinte (n.r. – Nicușor Dan, care nu este căsătorit cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru)”:

„Până recent, am avut reglementarea prin care șoții declarau aceste bunuri și se regăseau în declarația de avere. Nu înțelegem de ce, tocmai acum, doar fiindcă avem un președinte care nu are o soție, ci o concubină, de ce să nu respectăm aceeași regulă. S-a modificat regula care ținea de transparență și corectitudine numai pentru domnul președinte”, a mai spus ea.

Acest amendament a fost adoptat cu largă majoritate. Au existat doar 4 voturi „împotrivă”.

Apoi, a fost votat încă un amendament al AUR care prevede că declarațiile partenerilor de viață trebuie să fie publicate pe site-ul ANI, chiar dacă în cazul demnitarilor, funcționarilor declarațiile de avere și de interese nu se publică, potrivit proiectului de lege. Cea care este făcută publică este declarația de interese financiare, o combinație dintre declarația de avere și cea de interese.

„Declarația de interese financiare a soțului/soției și pentru persoanele aflate în relații asemănătoare să fie publicată pe site-ul ANI”, arată amendamentul AUR.

Au existat doar 4 voturi „împotriva” acestui amendament.

Radu Marinescu: „Nu discutăm despre amante, despre persoana X sau Y”

Întrebată cum poate fi demonstrat faptul că două persoane sunt împreună dacă nu sunt căsătorite, deși în România nu există un cadru legal pentru parteneriatul civil, Ramona Bruynseels, deputată AUR, a declarat la finalul ședinței comisiei că vor exista „și norme metodologice prin care, categoric, să putem să venim cu clarificări în acest sens”.

Radu Marinescu (PSD), care a votat amendamentul, a spus că „relații asemănătoare cu cele dintre soți” este un termen juridic, uzitat, nu discutăm despre amante, despre persoana X sau Y”.

„Există un bicameralism, va ajunge la Senat și se va analiza această chestiune”

PSD, vot la schimb pentru AUR

Votul pe amendamentul propus de deputatul AUR Valeriu Munteanu a venit la scurt timp după ce deputații din grupul lui George Simion au votat „pentru” amendamentul PSD care prevede că persoanele găsite definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd automat funcția sau mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii – chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii.

Surse din rândul parlamentarilor social-democrați au explicat că, în plen, voturile AUR nu sunt garantate, dar că se așteaptă ca PSD să îi ajute să treacă proiectul care modifică legile integrității în forma decisă în comisie.

Însă, întrebat dacă a existat o înțelegere între PSD și AUR, fostul ministru al Justiției a răspuns tot cu o întrebare: „Și la plen?”.

„Nu a existat niciun fel de înțelegere între PSD și AUR, nu a existat niciun fel de «monstruoasă coaliție» pentru acest amendament între PSD și AUR”, a adăugat Marinescu.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, membru în comisia juridică, a acuzat, printr-o postare pe Facebook că „PSD și AUR și-au bătut joc din nou de Legea integrității la Camera Deputaților”.

El acuză că parlamentarii PSD și AUR „au introdus texte neconstituționale care retroactivează cu privire la încetarea mandatului și culmea neclarității legislative obligă «persoanele care au relații asemănătoare soților» să depună declarații de avere”.

„Votul de astăzi va arăta cine pune pe primul loc interesul României și accesarea fondurilor europene și cine alege calculele politice”, mai transmite Andronache.

La rândul lui, deputatul liberal Ciprian Dobre acuză că „alianța PSD–AUR din Parlamentul României funcționează «ca unsă»”.

„Astăzi, în Comisia juridică a Camerei Deputaților, au trecut, cu voturile PSD și AUR, amendamentele vădit neconstituționale privind modificarea legii ANI. S-au introdus în textul legii amendamente care creează impredictibilitate și care vor genera perturbări foarte grave atât în administrația publică locală, cât și în cea centrală”, spune Dobre pe Facebook.

O decizie a CCR a interzis publicarea averilor soților

Curtea Constituțională a decis pe 29 mai 2025 că declarațiile de avere ale demnitarilor vor fi în continuare depuse la Agenția Națională de Integritate, dar nu vor mai fi făcute publice pe site-ul instituțiilor unde activează.

În plus, în declarațiile de avere nu mai trebuie trecute veniturile soției/soțului, a decis Curtea.

CCR a declarat neconstituţional articolul 3 alin.(2) din Legea nr.176/2010, care prevede: „Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1”.

Decizia de atunci a Curții a fost criticată și de președintele Nicușor Dan:

„Decizia surprinzătoare a Curții Constituționale anunțată astăzi este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența în exercitarea funcțiilor publice”, a scris Nicușor Dan, într-un scurt mesaj publicat atunci pe pagina lui de Facebook.

Amendamentul AUR prevede că soțul, soția, partenerul demnitarului trebuie să depună declarații de avere și de interese proprii pe care să le publice pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.