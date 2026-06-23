„PSD trebuie să intre într-o perioadă de carantină”. Radu Miruță avertizează că un guvern PSD va depinde de negocieri săptămânale cu AUR

Ministrul interimar al Apărării, deputatul USR Radu Miruţă, a transmis marți că soluţia ieșirii din criza guvernamentală este un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și o perioadă de carantină pentru PSD.

„George Simion, se poate guverna şi fără AUR. PSD, ai obţinut prea puţine voturi şi eşti prea blamat public pentru a forma singur un guvern. AUR trebuie izolat de zona de decizie, fiindcă ţara are nevoie de parcurs pro-european, nu de teatru. Iar ţinerea AUR în irelevantă nu se poate întâmpla cu un guvern monocolor PSD. Pentru că menţinerea fiecărei decizii importante a unui astfel de guvern ar ajunge să depindă în Parlament de o negociere săptămânală între PSD şi AUR”, a transmis Miruță, conform News.ro.

Ministrul interimar al Apărării arată că soluţia este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și o perioadă de carantină pentru PSD, „în care să reflecteze asupra situaţiei în care a adus România, să îşi schimbe direcţia şi să demonstreze că poate reveni în coaliţie ca un partid reformat şi responsabil”.

„Poate că unele partide au obosit de această situaţie politică. Înţeleg. Niciodată, dar niciodată oboseala nu poate fi o justificare pentru a lăsa ţara doar pe mâna PSD, cum nici supărarea multora care care spun „lăsaţi-i pentru a se distruge mitul PSD-AUR” nu poate fi un experiment pe soarta fiecăruia dintre noi”, precizează Miruţă.