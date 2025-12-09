PSD vrea creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, spune ministrul muncii / „Oamenii produc mai mult, dar sunt plătiți prea puțin”

Creșterea salariului minim are argumente solide, a declarat, marți, Florin Manole, ministrul muncii. Acesta a precizat că PSD susține majorarea salariului minim, argumentând că, în România, costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE.

Aceste declarații au fost făcute în contextul în care surse guvernamentale spun că Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual (4.050 de lei brut) și în 2026.

„Avem o lege în vigoare, stabilită prin consens între mediul de afaceri, sindicate și Guvern în 2024. Este implementarea directivei europene privind salariile minime și a reprezentat un jalon în PNRR”, a spus ministrul muncii.

Manole: Costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE

Potrivit acestuia, în acest moment, inflația de peste 9% erodează puterea de cumpărare.

Productivitatea muncii în România a crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană în ultimii ani din 2015 până în prezent (28,8%), peste media țărilor CEE (21,1%) și peste media țărilor din UE (5,5%), a mai spus Florin Manole.

Costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE (12,5 Euro/ oră în Ro vs 33,5 Euro/oră în UE), sub Ungaria, Polonia și Slovacia, susține ministrul.

„Cu alte cuvinte, oamenii produc mai mult, dar sunt plătiți prea puțin”, consideră Florin Manole.

Salariul minim urmează să fie discutat în Consiliul Tripartit

Miercuri va avea loc o ședință a Consiliului Tripartit pentru a fi discutată măsura.

În 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

„România a transpus o directivă europeană care permite indexarea unui salariu minim care spune că se face la doi ani de zile. În România am transpus că se face anual, după anumiți indicatori. Dacă am modifica legislația în acord cu directiva europeană am respecta directiva”, explica premierul la acel moment.

Bugetul pentru 2026 va fi adoptat cel mai devreme în finalul lunii ianuarie, au mai declarat sursele HotNews. Potrivit surselor, înainte vor trebui aprobate mai multe pachete fiscale, inclusiv cel privind reforma în administrație.