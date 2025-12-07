Salariul minim va fi înghețat anul viitor. Guvernul pregătește o ordonanță de urgență

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual (4.050 de lei brut) și în 2026, iar actul normativ va fi adoptat săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, au declarat surse din Palatul Victoria pentru HotNews.ro.

„Salariul minim va fi înghețat anul viitor”, au declarat sursele citate.

Miercuri va avea loc o ședință a Consiliului Tripartit pentru a fi discutată măsura.

În 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

„România a transpus o directivă europeană care permite indexarea unui salariu minim care spune că se face la doi ani de zile. În România am transpus că se face anual, după anumiți indicatori. Dacă am modifica legislația în acord cu directiva europeană am respecta directiva”, explica premierul la acel moment.

Bugetul pentru 2026 va fi adoptat cel mai devreme în finalul lunii ianuarie, au mai declarat sursele HotNews. Potrivit surselor, înainte vor trebui aprobate mai multe pachete fiscale, inclusiv cel privind reforma în administrație.