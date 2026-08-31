PSD vrea guvern până la alegeri și propune un acord cu 10 priorități. Documentele prezentate de Grindeanu

PSD vrea un guvern pentru 24 de luni, adică până la alegerile viitoare, și propune celorlalte partide un acord în jurul a zece direcții considerate de social-democrați prioritare. Cât privește majoritatea pentru noul guvern, social-democrații spun că aceasta trebuie dovedită prin semnături nominale ale senatorilor și deputaților.

Toate acestea au fost grupate într-un document, votat de conducerea partidului, reunită la Sinaia pentru a stabili mandatul de negociere pentru formarea unui nou guvern. Este a doua rezoluție a liderilor PSD, după cea în care au stabilit că vor vota doar un guvern din care partidul face parte.

Cele două variante de guvern susținute de PSD

„Acordul constituie baza pentru programul de guvernare. Mesajul nostru este simplu, şi anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susţină producţia românească şi să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-şi asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanţare şi respectarea interesului naţional”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

El a adăugat că variantele de guvern susținute sunt fie guvern minoritar exclusiv PSD, fie un guvern mai larg, constituit în jurul PSD.

„Semnatarii propun un guvern cu mandat de 24 de luni, judecat nu după formula sa politică, ci după îndeplinirea celor zece priorități. Semnătura nu este un cec în alb. Orice măsură trebuie să indice de unde vin banii, cine câștigă, cine suportă costul, ce instituție răspunde și care este riscul de eșec. O prioritate nu poate fi schimbată discret, prin ordonanță sau negociere bilaterală, ci numai prin argument public și acordul semnatarilor. În toate celelalte teme, partidele își păstrează pozițiile, identitatea și dreptul de a concura”, se arată în preambulul documentului votat de liderii PSD și care se dorește a fi draftul unui program de guvernare.

Ce condiții pune PSD

Cu acordul scris, social-democrații pun o serie de condiții partidelor care vor să-l semneze.

Negocierile pentru noul guvern să se facă după asumarea programului, iar majoritatea parlamentară „se dovedește prin semnături nominale la ambele camere”.

Potrivit documentului premierul și miniștrii acceptă obiective, termene și evaluare publică, iar fiecare prioritate are finanțare identificată, termen, responsabil și indicator public.

Conflictele se soluționează prin notificare, evaluare și termen de remediere, nu prin blocaj permanent, scrie în document.

O altă condiție de aderare la acord este orientarea constituțională, europeană și euroatlantică.

Prioritățile stabilite de PSD

Cele 10 priorități stabilite de PSD sunt:



1. Refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor

2. Securitatea națională, apărarea și industria de profil

3. Reindustrializare, capital productiv și finanțare pentru dezvoltare

4. Colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară

5. Reforma statului și servicii publice care funcționează

6. Muncă, venituri, coeziune socială și demografie

7. Educație, sănătate, competențe și cercetare

8. Agricultură, hrană, irigații și dezvoltare rurală

9. Infrastructură și investiții strategice

10. România europeană și euroatlantică