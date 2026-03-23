Psihologii au descoperit că acțiunile din trecut ne influențează mai mult deciziile decât se credea anterior

Un studiu realizat la Universitatea Tehnică din Dresda (TUD) arată că acțiunile anterioare influențează deciziile viitoare ale indivizilor mult mai puternic decât credeau oamenii de știință până acum, oferind o perspectivă nouă asupra modului în care oamenii fac alegeri, relatează SciTechDaily.

Constatările, publicate în revista Communications Psychology, ar putea îmbunătăți înțelegerea obiceiurilor cotidiene și a procesului decizional.

De ce rămân oamenii fideli unor alegeri familiare, chiar și atunci când sunt disponibile opțiuni ce par mai bune?

Pentru a investiga acest fenomen, o echipă de cercetare condusă de Stefan Kiebel, profesor de neuroștiință computațională cognitivă la TUD, a realizat un studiu de amploare. Cercetătorii au analizat nouă sarcini de luare a deciziilor concepute special, împreună cu șase seturi de date existente, acoperind peste 700 de participanți.

Scopul a fost de a examina modul în care oamenii învață valorile în situații clar definite și cum aceste preferințe învățate se transferă atunci când situațiile sunt combinate în moduri noi.

Psihologii și un studiu despre puterea repetiției

„Studiul nostru arată că multe preferințe ‘iraționale’ nu apar neapărat în primul rând din faptul că oamenii stochează valori în raport cu alte valori, ci mai degrabă din tendința lor de a repeta acțiuni pe care le-au preferat anterior într-un anumit context. Această simplă repetiție poate duce ulterior la faptul că o anumită opțiune continuă să fie preferată în contexte sau medii noi, chiar dacă există alternative echivalente sau chiar mai bune”, a explicat dr. Ben Wagner, autorul principal al studiului.

Cercetătorii au folosit un model ierarhic de învățare prin recompensă, care combină două componente de bază: învățarea din recompense și repetarea acțiunilor trecute. Pe întregul set de date, acest model a depășit alternativele bazate pe normalizarea valorilor și alte explicații mai complexe. Rezultatele sugerează că unele decizii subiective pot apărea nu din calcule mentale sofisticate, ci dintr-un transfer al obișnuinței din acțiuni anterioare.

„Lucrul surprinzător a fost cât de puternic poate repetiția, de una singură, să modifice preferințele”, explică Wagner. „Opțiunile care au fost alese mai frecvent nu doar că erau preferate, ci erau și evaluate ca fiind mai bune”.

Aceste rezultate ajută la explicarea unor comportamente aparent ilogice din viața de zi cu zi, precum obiceiurile de cumpărare, rutinele și alegerile repetate. De asemenea, ele oferă noi modalități de a modela mai bine procesul decizional în domenii precum psihologia și științele comportamentale și ar putea influența modul în care sunt concepute mediile pentru a ghida deciziile.

