Public Record: Contracte de cadastru de 40.000.000 lei, blocate. Peste 1.800 de contestații în zona Viscri

Lucrări de cadastru din 16 comune din mai multe județe înregistrează întârzieri și neconcordanțe tehnice, scrie publicația de investigații Public Record, care prezintă o serie de date contractuale și reclamații administrative ce indică blocaje în finalizarea acestor proiecte.

Firma Molbak Proiect SRL a încheiat contracte cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru cadastrarea a 16 comune din județele Harghita, Brașov, Dâmbovița, Mureș, Bistrița-Năsăud, Argeș, Maramureș și Bihor.

Suprafața totală prevăzută în aceste contracte este de aproape 240.000 de hectare, iar valoarea totală depășește 40 de milioane de lei. Până în prezent, firma a încasat în jur de 26 de milioane de lei, însă lucrările din șapte comune sunt neterminate, înregistrându-se întârzieri și penalități.

Molbak a fost înființată în 2015 de Cristian Ionuț Săvoiu, pe când era parlamentar PSD, alături de o firmă din Danemarca.

Săvoiu a ieșit din firmă în 2018, dar a rămas director până în 2022, când a devenit secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Ultima sa declarație de avere arată că este legat în continuare de firmă printr-un împrumut. În prezent, administratorul firmei este soția sa, Viviana Săvoiu.

Fost parlamentar PSD Cristian Ionuț Săvoiu, sursa foto Facebook / Cristian Ionuț Săvoiu

Situația din Bunești și Viscri

Contractul dintre ANCPI și Molbak Proiect SRL pentru lucrările de cadastrare din comuna Bunești (județul Brașov), localitate care include și satul Viscri, a fost semnat în iunie 2021 pentru suma de peste 2,9 milioane de lei, cu un termen de 747 de zile. Până la sfârșitul lunii mai, numărul cererilor de rectificare depuse de locuitori a depășit 1.800.

Cetățenii reclamă neconcordanțe legate de proprietăți și de poziționarea acestora. Steven van Groningen, proprietar în Viscri, spune care este situația terenului său: „Ne-am trezit că terenul e mutat mai la stânga”, direct într-o pădure, deși era deja înscris la cadastru.

Un consiler local din Criț, Ioan Chiș, indică erori apărute la delimitarea terenurilor arabile, precizând că modificările le afectează subvențiile APIA: „I-a dat panta din pârâu și i-a scăzut din suprafața de teren arabil. În altă parte au mutat terenurile. În locul vecinului are tata și invers. […] O suprafață de 50 de ari unde avea sunt acum pe terenul vecinului”.

Tot în județul Brașov, contractul dintre ANCPI și Molbak Proiect SRL pentru cadastrarea comunei Bran a fost semnat tot în iunie 2021, pentru un preț inițial de aproape 2,9 milioane de lei. La începutul anului 2025, contractul a fost reziliat.

ANCPI a dat în judecată firma Molbak Proiect pentru penalități de aproape 400.000 de lei, argumentând că societatea a acumulat penalități de peste 10% din contract și nu a livrat lucrările la timp.

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