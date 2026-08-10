Pui de huhurez mare dintr-o specie rară, găsit rănit în mijlocul unui drum de salvamontiştii din Braşov

Salvamontiştii din Braşov au găsit, în mijlocul unui drum, un pui de huhurez mare dintr-o specie rară, care avea nevoie de îngrijiri medicale, scrie News.ro. Evaluarea iniţială s-a făcut luni, iar specialiştii vor decide dacă poate fi tratat în România sau va fi trimis în străinătate.

„La sfârşitul acestui weekend, în timp ce se întorceau dintr-o acţiune de patrulare, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov au găsit, în zona Glăjeriei din Râşnov, un pui de huhurez mare aflat chiar pe mijlocul drumului. Echipa a oprit imediat şi a preluat mica bufniţă, transportând-o de urgenţă la un medic veterinar”, anunţă, luni seară, Salvamont Braşov.

În urma primei evaluări, s-a constatat că aceasta are o aripă fracturată şi există suspiciunea că a fost atacată de un alt animal.

Salvatorii montani şi medicul veterinar i-au acordat primul ajutor, iar luni puiul de huhurez a fost preluat de o asociaţie specializată din Bucureşti, unde va beneficia de investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

„Din primele informaţii, este vorba despre o specie rară, cu statut de conservare important. După evaluarea completă realizată de specialişti, aceştia vor decide dacă tratamentul va continua în România sau dacă va fi necesar transferul într-un centru din străinătate”, au precizat salvamontiştii.